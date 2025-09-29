El jugador ecuatoriano Eryc ‘La Culebra’ Castillo encontró en Alianza Lima un “segundo aire” para su carrera, sin embargo, ahora acabas de vivir uno de los peores momentos de su carrera. El extremo ecuatoriano se fue expulsado en el último partido, pero también víctima de insultos racistas.

El futbolista ecuatoriano fue expulsado sobre el final del partido entre Alianza Lima y Cienciano. Una fuerte entrada le mereció la tarjeta roja, sin embargo, cuando el ecuatoriano salía de la cancha se dio uno de los hechos más vergonzosos del fútbol ecuatoriano.

Los hinchas del equipo local le empezaron a gritar insultos racistas. En un video en redes sociales se escucha como le dicen: “Hijo de p…. Mono asqueroso de M…”. Estos insultos han conmocionado al Perú y se piden graves sanciones para los aficionados.

Hasta el momento, desde Alianza Lima no se ha publicado ningún comunicado rechazando este tipo de actos que son condenados en todo el mundo del fútbol y regulados también por la FIFA. ‘La Culebra’ también ha guardado silencio en sus redes sociales.

En esta temporada, Eryc Castillo, se ha podido consolidar como uno de los mejores de Alianza Lima. El jugador ecuatoriano aportó con grandes variantes en ataque, que hicieron recordar su mejor nivel cuando estaba en el fútbol ecuatoriano.

Las estadísticas de Eryc Castillo en esta temporada

En todo lo que va de temporada y entre todas las competencias, Eryc Castillo ha jugado con la camiseta de Alianza Lima un total de 38 partidos entre todas las competencias, marcando 9 goles y dando 6 asistencias. El club ya se está moviendo en el mercado para renovar su contrato.