Termina siendo algo complejo cuando en uno de los equipos más importantes del fútbol peruano, se planifica mal, o se dan malos pasos para contratar. Al menos eso dicen ahora mismo en la Universidad Católica de Ecuador, donde explicaron lo que se conoce como un mal manejo a la hora de hacerse con la ficha de un jugador. Alianza Lima habría saltado algunos pasos que no cayeron bien en el conjunto norteño, que mediante su mandamás, salió a aclarar varias especulaciones que se vienen haciendo últimamente.

¿Qué pasó con el fichaje de Rafael Romo por Alianza Lima?

Lo cual termina siendo muy llamativo, porque no es de común constancia, que los directivos salgan a señalar a otros clubes. Pablo Ortiz, el presidente de la Universidad Católica de Ecuador se pronunció con total firmeza al respecto. Siendo esto, un nuevo comienzo para muchos que lo daban como hecho: “Es un rumor. Un simple rumor inventado no sé por quién. Hasta el momento todos los jugadores de la Católica, que suelen decir que están vendidos al Perú, Panamá o donde fuese, no hay absolutamente nada”.

¿Qué dice la Universidad Católica de Ecuador sobre Alianza Lima?

Lo que también menciona el presidente de la institución ecuatoriana, es que nunca se dio un contacto formal. Lo cual termina siendo algo fundamental en el respeto de las negociaciones, con los jugadores que tienen contratos vigentes por largo tiempo: “Mientras no tenga algo por escrito, formal y aceptado, el resto son rumores. Como presidente, no he recibido nada. No puedo hablar por el futbolista u otras personas. He oído comentarios, pero como abogado, prefiero ver para creer”.

Enfático y con un carácter poderoso a la hora de declarar. En esta charla con TVPeru Deportes, quien representa al Trencito Azul, el presidente Pablo Ortiz, no le cerró las puertas a nada. Pero sí, termina siendo muy fuerte a la hora de señalar que aún nada está finiquitado al ciento por ciento: “No estoy cerrado a nada; dependiendo de la oferta, la analizaré y tomaré la decisión correspondiente. Sí me dan una buena oferta. Todos los jugadores son importantes, pero ninguno indispensable”.

¿Cuál es el valor actual de Rafael Romo?

Rafael Enrique Romo Pérez con 34 años está en un momento hermoso de su vida. Después de haber costado 800 mil euros en el 2018, cuando jugaba por el APOEL FC de Chipre. Al día de hoy, jugando por la Selección Venezolana y la Universidad Católica de Ecuador, está tazado en 450 mil euros, según la información de Transfermarkt. Para Alianza Lima sería un nombre de mucha presencia y vigencia absoluta. Queda esperar cómo se va presentando esta oportunidad, sería verlo pronto en la Liga 1.