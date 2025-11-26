Uno de los grandes interrogantes para el Mundial 2026 es la condición en la que va a llegar Lionel Messi con 38 años, así que para empezar a encontrar respuestas, Mauricio Pochettino, el DT de la Selección de Estados Unidos, expuso el gran problema que tendrá Leo. ¡Mensaje a Argentina!

Desde que Leo Messi llegó el 15 de julio de 2023 a Inter Miami, el gran interrogante era la competitividad que pudiera tener el ’10’ argentino. No solo ya acumula dos trofeos con el equipo rosa (Leagues Cup 2023 y Supporter’s Shield 2024), también aportó un gol y una asistencia para el título de Argentina en la Copa América 2024.

Lejos de bajar el nivel, Messi ya suma 77 goles y 41 asistencias en los primeros 86 partidos que ha jugado con Inter Miami. Esto pone a dudar la teoría que planteó Mauricio Pochettino sobre el fútbol de la MLS que le traería a Leo el gran problema de no llegar con el mismo ritmo competitivo con el que sí llegarían figuras y favoritos como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, entre otros. ¿Y qué fue lo que dijo el DT de USA?

Pochettino expuso el gran problema con el que llegará Messi al Mundial 2026

Pochettino habló del nivel de la liga donde juega Messi. (Foto: Getty Images)

“Creo que el soccer (fútbol en Estados Unidos) es entretenimiento, es como el fútbol americano, béisbol, básquetbol o hockey. Deportes que nacen para entretener a las masas y el soccer es una forma de entretener a la gente, de generar pocas emociones, generar la posibilidad de disfrutar de una victoria, pero no dramatizar la derrota porque no existe la consecuencia de un descenso en la MLS o algo que pueda hacer dramático a los niveles del fútbol. Cuando hablamos de fútbol en los demás países es el drama, la derrota es el drama y la victoria es la gloria. Entonces, eso ya te describe muy gráficamente lo que es soccer al fútbol“, le dijo Mauricio Pochettino al portal ‘Fútbol de Primera’.

¿Por qué Pochettino y Estados Unidos no pueden enfrentar a Messi y Argentina en fase de grupos en el Mundial?

Argentina terminó en la segunda posición del Ranking FIFA y esto le permitió estar en el bombo 1 del sorteo del Mundial 2026 y ser cabeza de serie. Esto quiere decir que el viernes 5 de diciembre a las 12:00 ET (14:00 ARG) uno de los rivales de Messi y compañía en fase grupos no será Estados Unidos, ya que lo dirigidos por Pochettino son cabeza del Grupo D al ser uno de los tres países anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

