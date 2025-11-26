FIFA sorprende al mundo entero y anuncia la ayuda que le dará a Messi y Argentina en el Mundial 2026

¿Todo listo para que la Selección Argentina repita título en el Mundial? El sorteo de la Copa del Mundo 2026 empezó a calentar motores con el artículo que publicó la FIFA explicando cómo será el procedimiento del viernes 5 de diciembre a las 12:00 ET (14:00 ARG) y… ¡Oh, sorpresa! Se anunció la ayuda que tendrá Lionel Messi y compañía.

Argentina caminó las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y no solo aseguró la clasificación a la Copa del Mundo a cuatro fechas del final, también terminó en la primera posición. Leo Messi, la gran figura del equipo al terminar como el goleador de la Eliminatoria con ocho goles.

El rendimiento de la Selección Argentina para llegar al Mundial 2026 fue tan bueno que terminó en la segunda posición del Ranking FIFA. Esto hizo que fuera una de las cuatro selecciones que recibieron una ventaja para tener un camino más cómodo y así poder llegar a la final. ¿De qué se trata?

La ayuda que FIFA anunció para Messi y Argentina en el Mundial

El presidente de la FIFA y Messi en el Mundial 2022. (Foto: Getty Images)

“Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos. Con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, se han aplicado las siguientes restricciones en el sorteo de las cuatro primeras selecciones de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola: la selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente). De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final“, fue el anuncio de la FIFA que celebra Lionel Messi y Argentina.

Lo último que dijo Lionel Messi sobre jugar el Mundial 2026

Con la premisa de querer llegar en las mejores condiciones para no sacarle el puesto a un jugador que pueda estar mejor, Messi le dijo al programa ‘Noticias NBC‘ que “es especial poder participar en el Mundial, me encantaría. Me gustaría llegar al Mundial en buena forma y ser una pieza importante para ayudar a mi selección, si estoy allí. Lo evaluaré día a día cuando inicie la pretemporada con el Inter Miami, y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y entonces tomaré una decisión”.

