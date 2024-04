Otro capítulo más de la pelea pasada entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto. Cuando ambos coincidieron se dio una discusión fuerte, la cual pasó en un descanso de partido oficial. Estaban jugando contra Racing Club en Avellaneda, en teoría, cuenta El León que el equipo jugaba bastante mal, pero, sin embargo, había una esperanza de sacar un buen resultado. Sin embargo, un jugador disparaba como loco.

Darío Benedetto en el relato de Carlos Zambrano fue el gran vencedor, en charla con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola: “Perdí, primera vez que perdí. Pero así me pegues, yo voy para adelante. Fue a traición, sinceramente lo dije, se equivocó, lo reconoció en su momento, pero yo me quede con la espina. Eso se resuelve calentito, yo quería resolverlo, sí, pero entró al camerino y me pidió disculpas llorando”.

Por cómo lo cuenta Carlos Zambrano en “Enfocados”, la cobardía de Darío Benedetto fue extrema, difícil de ver a diario: “Y en el túnel inflable seguía hablando y yo refutándole todo y como ya estaba todo caliento, nos hablamos muy fuertes con palabras altas y de ahí volteo y me dio una de arranque. Me da en el pómulo y de ahí uno se va para delante, directo, pero los compañeros se meten a separar y uno se queda con la espina”.

En este 2024 todos los partidos de los clubes peruanos o nuestros cracks en el exterior, y Liga 1 (desde el extranjero) los podrás ver por Star+. ¡Descubre todo el servicio!

De la misma manera, El León peruano sostuvo que nunca tuvo tiempo de reaccionar contra El Pipa quien le dio un golpe a traición: “Nos habíamos trenzado un poquito, pero uno se queda con la espina. Y mis compañeros decían tienes que mecharlo. Pero ya que vas a hacer, estamos entrando al camerino, estaban los dirigentes, entrenador… que se puede hacer y faltaba el segundo tiempo”.

El rostro de Carlos Zambrano después de la agresión. (Foto: GETTY).

¿Qué pasó después de la pelea?

La versión de Carlos Zambrano, dice que todavía estaba con la sangre en el cuerpo: “El profesor estaba dando charla y yo estaba que lo miraba a él, estaba picón, y teníamos que salir al campo nuevamente. Dije, esto no se va a quedar así. Y ya me pidió disculpas, pero igual estaba con la espina. Salimos al campo, se empezó a hinchar. Es incómodo que dos compañeros de equipo se peleen, se ve muy feo”.

¿Carlos Zambrano buscó revancha?

Darío Benedetto estuvo muy incómodo los días siguientes, al punto de no chocar en los entrenamientos: “Luego de eso dije, va a llegar el momento que le busque la sinrazón, pero nunca llegó. Porque en el entrenamiento era más cordial conmigo, te saludaba. Igual va a haber enfrentamientos en los entrenamientos de delantero-defensa, estaba esperando, pero no me presionaba”.

¿Cómo terminó la historia de la pelea?

Carlos Zambrano mucho más maduro, con otra cabeza para ese momento, aceptó que ya todo había pasado. Dejando mal parado a Darío Benedetto quien creía que a golpes se resuelven las cosas, demostrando el peruano otra cosa: “Ya sentía que ya se enfriaba, y ya perdí. Es muy incómodo, en el momento me hubiese peleado, así me hubiese pegado, no pasa nada, pero quedó ahí. Se equivocó y ya está”.