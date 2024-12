El arco de Universitario de Deportes es el puesto más seguro en todos los tiempos recientes. Tiene a dos profesionales de alto nivel, quienes seguramente buscarán en cada entrenamiento, llenarle los ojos al profesor Fabián Bustos. Por eso, cuando la opción de salir a préstamo se presenta, para un joven como Diego Romero, se abraza la idea como tal. Porque será casi imposible ver a Sebastián Britos soltando un espacio para que termine jugando. Más aún, con la llegada del Manotas Vargas, el chileno de corazón peruano.

¿Qué está pasando con Diego Romero ahora mismo?

Información importante del periodista Wilmer Robles Tadokoro: “Universitario de Deportes renovó el contrato de Sebastián Britos y seguirá confiando en él en la temporada 2025. El uruguayo es el dueño del arco ‘crema’ y eso no tiene discusión. Conociendo esta situación y debido al buen nivel que ha mostrado, Diego Romero (23 años) está evaluando opciones para poder tener más actividad. Depor pudo conocer que el guardameta peruano tuvo un par de ofertas que llegaron desde Ecuador y cada vez está más cerca su salida de la institución ‘merengue’”.

¿Qué clubes están buscando a Diego Romero?

Lo que menciona el comunicador del Diario Depor, es bastante claro. Ya que tiene el nombre de quiénes lo buscan: “Uno de los interesados es el Club Técnico Universitario de la Primera División del fútbol ecuatoriano. La dirigencia del combinado norteño se contactó directamente con el cuadro de Ate, pero la propuesta no ha prosperado. De todas formas, el portero está siendo tentado por otro club del mismo país; mientras que la ‘U’ espera una mejor propuesta de otra institución del extranjero. Ojo, desde el mercado argentino también lo siguen con lupa (para el entorno del ‘1′ es el mercado ideal)”.

¿Cómo le está yendo a Diego Romero en Universitario?

Como se sabe, el nexo entre el jugador y el cuadro crema, hace poco se renovó. Por ende, no hay un peligro máximo de que se pueda ir de un momento a otro. Ahí están bien respaldados los bicampeones nacionales: “Romero, quien tiene contrato con Universitario hasta el 2027, está en la mira de equipos del extranjero por el nivel mostrado cuando le tocó estar debajo de los tres palos, pese a que no lo hizo mucho durante el 2024. Por ejemplo, en esta temporada de Liga 1 disputó siete compromisos y se dio porque Britos sufrió una lesión y estuvo unas semanas fuera de las canchas”.

Diego Romero renovó contrato. (Foto: Universitario de Deportes).

Por último, pero no menos importante. Nos damos cuenta que el presente del popular Chiquito, no solo tiene que ver con la Selección Peruana, si no, también con el equipo de todos: “Para Jorge Fossati, Romero es el tercer arquero de la Selección Peruana, situación que ha quedado demostrada desde su llegada al banquillo de la Bicolor. Es más, a pesar de no haber jugado ningún partido en el año con Universitario, decidió incluirlo en la convocatoria de la Copa América 2024”. Esto seguirá siendo vigente, aun con la salida del Nonno, si termina siendo echado en las próximas horas.