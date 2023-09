Si la historia habla, se tiene que tomar en cuenta sus palabras, para poder analizar cada una de ellas. Esto hace unos días con la palabra del ex capitán merengue, Antonio Gonzáles, popularmente conocido como Toñito, quien tomó acción ante algunas consultas.

Para el referente en la historia reciente de Universitario de Deportes, el tema es claro, no se le puede cargar con todo a Piero Quispe. La joya más importante de la cantera hace buenos partidos, pero también debe estar respaldado por sus compañeros, eso señaló el recordado volante de marca.

Quien arrancó así su entrevista: “Quispe se sacó la venda, ya no es joven. Está asumiendo la responsabilidad de estar en el club más grande del país. Los adornitos hay que dejarlos afuera. Hay que pensar lo que le costó llegar a Universitario, que no se maree y asuma su responsabilidad. A los veintidós años, el ‘Cabezón’ Reynoso ya me había dado la cinta de capitán en la “U””.

También tomó un tiempo, para mencionar la situación de Edison Flores: “No le pongan toda la mochila a ‘Orejas’, él vino para sacar campeón a la ‘U’, pero también hay jugadores de selección en el equipo. ‘Orejas’ es el más representativo junto a Polo y Carvallo. Ellos tienen la capacidad de sacar adelante al equipo. Hay jerarquía y ADN, el que viene de afuera tiene que hacer el triple del esfuerzo. Ante Cristal no había margen de error, se complicó, pero todavía hay partidos por jugar”.

Finalmente, tomó posición sobre el tema de Rodrigo Ureña, el volante chileno que llegó esta temporada, y poco se hace un nombre en Universitario de Deportes: “Se está ganando a la hinchada, es un buen jugador, pero tiene que aparecer más en los momentos claves. Juega en una posición donde el jugador de Universitario siempre se ha caracterizado”.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

El posible once de Universitario vs. César Vallejo por el Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario regresa a la actividad cuando enfrente a Universidad César Vallejo por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el entrenador Jorge Fossati pondría el siguiente once: Carvallo; Corzo, Riveros, Saravia; Ureña, Pérez Guedes, Cabanillas, Polo; Quispe, Flores, Valera.

¿Cuándo juega Universitario vs. César Vallejo por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Universitario es el jueves 28 de septiembre a las 18:00 PM, en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 ante Universidad César Vallejo en el Mansiche de Trujillo.

¿Dónde ver el partido entre Universitario vs. César Vallejo por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Universitario visitará a la Universidad César Vallejo por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 MAX.