Corría la primera parte del partido entre Boca Juniors y Huracán en el Estadio La Bombonera. Cuando un centro a la cabeza de Luis Advíncula llegó sin problema alguno, era una jugada en ofensiva muy limpia, para poder acomodar un remate final nada más, dicen los especialistas. Pero lo que parecía ser un evento de alegría absoluto, y tranquilidad total. Se volvió en un momento de tensión, críticas absolutas, junto a comentarios en contra del defensor peruano. Quien una vez más en tendencia, pero no por algo bueno que pudo generar en favor de sus colores.

¿Qué pasó con Luis Advíncula en Boca Juniors?

Una vez que se conoció la jugada, con repetición de por medio. Se pudo leer comentarios como los siguientes, que van en contra del trabajo que viene haciendo Luis Advíncula en el terreno de juego: “Lo grite y pensé que era offside jajaja”. “Pero hay personas que critican a Barinaga”. “Derrota de fin de ciclo. Chau Gabo”. “Hace lo imposible para no estar más en Boca. No sé qué esperan”. “Un par de partidos sentado para que reflexione, creo que le vendría bien”. “Paso de casi ganar una libertadores a ser otro Fabra”. “Con jugadores así es imposible ganar alguna vez”.

Automáticamente, tras el comentario de Diego La Torre, donde expone el blooper, cayeron más menciones contra el peruano, popularmente conocido como Bolt: “¡Pero si Vignolo cantó el gol!”. “Sigo sin entender como pudo errar eso”. “No se puede entender por qué no jugamos a nada”. “Que vuelva Blondel”. “Hasta Orsini metía eso”. “Este y Zeballos no pueden jugar más”. “Si no se va, que lo vayan. Solo hace daño al equipo”. “Pocos jugadores son capaces de fallar eso”. “Basta de Advíncula, vive reclamando, gesticulando, llorando, haciendo cualquier cosa menos jugar bien”.

Luis Advíncula en el ojo de la crítica. (Foto: Getty).

¿Cuál es el valor económico de Luis Advíncula?

Según la información de Transfermarkt, hoy por hoy el jugador de Boca Juniors está tazado en medio millón de euros. Luis Jan Piers Advíncula Castrillón, a sus 34 años, está bastante lejos del mejor momento de su vida deportiva. Hoy por hoy está peleando cosas su equipo en Argentina y requiere de la potencia del defensa peruano para lograrlas. Pero también debemos entender que con la llegada de Fernando Gago, perdió piso en el primer equipo y ya no es el titular indiscutible como en épocas pasadas, en el cuadro azul y oro.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Advíncula con Boca Juniors?

Luis Advíncula firmó por Boca Juniors hasta diciembre del 2026. Llegando procedente del Rayo Vallecano de España, el lateral es un referente luego de haber conquistado 4 títulos y un subcampeonato de Copa Libertadores. El peruano es uno de los más queridos por los hinchas también y piden que se quede. Gana alrededor de un millón de dólares por temporada con Boca Juniors de Argentina. Esto quiere decir que mensualmente se embolsa alrededor de 80 mil dólares, según información proporcionada por las fuentes cercanas al club.

