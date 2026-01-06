Romario Ibarra tendría nuevo club en LigaPro ¿ahora sí al Astillero?

Romario Ibarra fue otro de los jugadores que se quedó sin club tras el final de diciembre, pero el veloz extremo ecuatoriano tiene aún varios equipos interesados. Ibarra ya está cerca de arreglar con otro equipo de LigaPro en este mercado de pases 2026.

Deportivo Cuenca sería el nuevo equipo de Romario Ibarra para el 2026, en la temporada anterior jugó en Vinotinto y aunque fue titular no logró salvar del descenso al equipo.

Antes de su llegada a Vinotinto, Romario Ibarra estuvo en rumores de vincularse a Emelec o Barcelona SC y ahora como agente libre y ante la necesidad del Astillero para un jugador en esa posición, podría reactivarse.

Ibarra sería un pedido de Jorge Célico, nuevo DT de los azuayos, y este sería el quinto equipo ecuatoriano de Romario. En LigaPro estuvo en Liga de Quito, Vinotinto, Independiente del Valle y U. Católica,

Romario Ibarra también tuvo sondeos del exterior de Perú y Mézico, dónde fue uno de los destacados del Pachuca hace cerca de diez temporadas. En la MLS estuvo en el Minnesota United.

Los números de Romario Ibarra como jugador de Independiente del Valle

En todo este primer semestre con la camiseta de Independiente del Valle, Romario Ibarra apenas pudo jugar con IDV un total de 7 partidos, en los cuales sumó 240′ minutos. Solo dio 1 asistencia, y no marcó ningún gol con IDV. El jugador era suplente en los últimos partidos.

Romario Ibarra – Mundial Qatar 2022.

