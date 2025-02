Néstor Gorosito definió dos radicales cambios en el once titular de Alianza Lima

Néstor Gorosito se juega el crédito de estar al mando de Alianza Lima este miércoles 12 de febrero. Chocando ante Nacional de Paraguay por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025, el estratega sabe que tiene que conseguir el triunfo para acceder a la Fase 2, pero la situación no será fácil pues llegó con un empate 1-1 de Paraguay y por eso tendrá que buscar la victoria.

Sumado a ello, Alianza Lima está en la obligación de hacer dos cambios radicales, respecto al último once que jugó ante Nacional de Paraguay en la ida, y el técnico Néstor Gorosito ya habría definido a los reemplazos. Sabiendo que tanto el lateral izquierdo Miguel Trauco y el delantero Paolo Guerrero no podrán ser parte del once inicial, el entrenador encontró a sus sustitutos.

Hay que recordar que para que Néstor Gorosito llegue a esta conclusión, antes se dio la fecha 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú. Venciendo Alianza Lima por 3-0 a Cusco FC, el entrenador quedó muy contento con el desempeñó y, en paralelo, decidió a los jugadores que tendrán el rol de ser titulares en el cotejo ante Nacional de Paraguay. Así pues, el técnico encontró el once titular y tendrá dos radicales cambios.

Néstor Gorosito definió la alineación titular de Alianza Lima

Gorosito entrenando a Alianza. (Foto: Alianza Lima)

Sabiendo que ni Miguel Trauco ni Paolo Guerrero serán titulares, pero sí están convocados para el cotejo, el técnico Néstor Gorosito se inclinó por reemplazarlos con Ricardo Lagos y Hernán Barcos. Ante esto, el once titular de Alianza Lima quedaría así: Enrique Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Llegando de la mejor forma a su cotejo ante Nacional de Paraguay, el cuadro de Alianza Lima necesita más que nunca una victoria para acceder a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, instancia en la que espera Boca Juniors. Consciente que obtuvo un empate 1-1 en la ida en Paraguay, la tarea no parece complicada más por lo mostrado el último sábado ante Cusco por el Torneo Apertura 2025 y definiendo el once titular.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay?

Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay juegan este miércoles 12 de febrero desde las 19:30 horas de Perú. El cotejo será válido por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025 y el resultado momentáneo es de empate 1-1, obtenido en Paraguay.

Alineación titular de Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay

Alianza Lima: Enrique Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Nacional de Paraguay: Santiago Rojas; Fabián Franco, Claudio Núñez, Juan Cruz Monteagudo, Gastón Benítez; Gustavo Caballero, Juan Fernando Alfaro, Leandro Meza, Orlando Gaona Lugo; Carlos Arrúa, Diego Duarte.

