El hincha cuando se fue sufrió porque era un jugador muy considerado, pero cuando lo escuchó hablar tan mal del equipo que supuestamente respetaba, fue un dolor fuerte en el corazón. Aunque el tiempo cura, dicen por ahí. Ahora, cuando pisó nuevamente la cancha con la camiseta de Alianza Lima, entregó unas palabras sumamente sinceras, sobre todo lo que pasó en su momento. El pasado le estuvo jugando una mala pasada, debido a que se equivocó de manera superlativa, pero nunca es tarde para poder asumir responsabilidades, de cara a un futuro mejor.

¿Qué dijo sobre su regreso a Alianza Lima?

Pablo Lavandeira fue claro a la hora de expresar sus primeras sensaciones tras regresar a Alianza Lima. Y ser uno de los más valorados en la Tarde Blanquiazul 2025, aunque se fue de la peor manera posible: “Hay dos lecturas, la primera es que sí, quizás no debí irme, pero también Dios sabe por qué pasan las cosas. Seguramente si me hubiese quedado, hoy no estaría retornando. Entonces, agradezco todo lo que pasó porque es un aprendizaje y, sobre todo, agradezco la oportunidad de volver”.

¿Pablo Lavandeira pidió perdón a Alianza Lima?

El volante uruguayo como sabemos, cuando fichó por FBC Melgar dejó bombas en Alianza Lima, diciendo lo peor: “Voy a aclarar por última vez ese tema porque, cuando uno declara, sobre todo en vivo, a veces uno quiere expresar cosas que no terminan resultando como uno quiere expresarlas. No expresé lo que realmente yo quise decir y, lamentablemente también, se utilizó de mala forma para malinterpretarse. La frase fue que habíamos ganado más de lo que merecíamos, y era específicamente en lo deportivo porque hubieron cuatro partidos específicos en el que fuimos superados por los rivales y nos quedamos con la victoria por cosas individuales, y eso fue lo que quise expresar”.

Pablo Lavandeira anotando por la Liga 1. (Foto: Alianza Lima).

Demostrando que es un hombre que aprende aún a su edad, de los errores que puede cometer cuando se siente afectado: “Evidentemente por el haberme ido del club y haber estado, supuestamente, dolido, esa frase se utilizó para demostrar que yo estaba hablando mal del club cuando en ningún momento fue así porque yo me fui bien, agradecido. Creo que no era necesario aclararlo, pero al ver que se utilizó de mala forma, creo que era correcto hacerlo públicamente y también, como buen hombre que soy, al que le haya molestado, le pido disculpas porque entiendo que hay gente que puede haberse molestado”.

¿Cómo sintió el cariño de la hinchada de Alianza Lima?

Sobre el cariño entregado por el hincha en la presentación oficial, solamente tiene agradecimiento infinito por su cercanía como tal: “De verdad recién me dicen eso y no lo sabía (sobre ser el más aplaudido). Maravilloso, uno no se da cuenta por qué está viendo a los demás y, vuelvo a repetir, mi agradecimiento por la emoción porque no solo es para mí, sino también para mi familia. Los que están acá, en Uruguay, no se imaginan las cosas que sienten, así que cuando tenemos estos momentos los disfrutamos y ojalá que vengan muchas más”.