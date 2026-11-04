La promesa que Jesús de Miguel no le pudo cumplir a su pequeña hija de un año: “Íbamos a ir”

Desgarradora revelación familiar. Descubre la promesa que Jesús de Miguel tenía planeada para su hija de un año antes de la tragedia.

Los días pasan y el asombro sigue presente. Jesús de Miguel Alameda falleció tras un golpe del arquero Jesús Owono en el partido entre CD Tenerife y FC Andorra, de la segunda división de España, y uno de sus amigos más cercanos reveló la promesa que no le pudo cumplir a su pequeña hija de un año.

De Miguel tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria porque sufrió un paro cardiorrespiratorio debido al golpe que le dio en el pecho Owono. Unas horas después, el Tenerife confirmó el fallecimiento del delantero español a las 8:00 A.M. del martes 3 de noviembre.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace“, publicó la cuenta de X del CD Tenerife antes de que se diera a conocer la promesa que el delantero no le pudo cumplir a su hija.

La promesa que De Miguel no le pudo cumplir a su hija: “Ibamos a ir”

Jesús de Miguel con su hija. (https://heraldodemexico.com.mx)

Fer Román, uno de los amigos de De Miguel, habló con la emisora española Cope y reveló la promesa que el jugador español no le pudo cumplir a su hija Carla de Miguel Fernández. “Ahora no pienso en fútbol sinceramente, con ellos, ahora no pienso en el fútbol sinceramente. Mañana iré, veré cómo estoy, pero ahora solo pienso en su familia y en María y en su hija”, empezó diciendo Román, quien confirmó que había planeado con Jesús de Miguel ir al Parque de Disney: “Estábamos planeándolo, sí, con mi hija y su hija, sí”.

Owono rompió el silencio tras el golpe que terminó en la muerte de Jesús de Miguel

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, fueron las palabras de Jesús Owono que publicó el FC Andorra.

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