Marruecos 0 vs. 0 Senegal EN VIVO y ONLINE vía Claro Sports por la final de la Copa Africana de Naciones: ¡Escándalo por un polémico penal!

Rabat se viste de gala para lo que promete ser un duelo de alto vuelo. Marruecos intentará sacar provecho de su localía para ponerle fin a una sequía de 50 años, pero para ello deberá anteponerse a una Senegal que sacó chapa de candidato desde el primer partido y que sueña con quedarse con la corona, tal y como hizo dos ediciones atrás.

Menos de un día antes del partido, Senegal denunció a Marruecos por fallas en los protocolos de seguridad, el hospedaje adecuado, la cantidad de entradas y un complejo para entrenar. El caos comenzó cuando la delegación arribó a la estación ferroviaria de Rabat.

El arquero de Marruecos tuvo una salida en falso en un córner y pudo recuperarse al despejar un cabezazo a quemarropa desde el segundo palo que pudo haber sido el primer gol del partido.

El conjunto local cortó en mitad de cancha y jugó rápido con Ezzalzouli, que definió desviado en su intento por picarla al quedar mano a mano ante Mendy.

Una vez más, el arquero se lució para dejar con vida a Marruecos. Esta vez lo hizo al estirarse con todo su cuerpo y tapar un mano a mano con su pie derecho, en lo que fue la chance más clara de todo el partido.

El conjunto local, que todavía no tuvo chances claras, asustó a Senegal con un centro picante que atravesó todo el área y nadie llegó a empujar.

Marruecos y Senegal empatan sin goles en la final de la Copa Africana de Naciones. La primera mitad ofreció ocasiones a cuentagotas, teniendo un ritmo de ida y vuelta más dinámico sobre los minutos finales, aunque nunca negociando la fricción y roce sobre la mitad de cancha.

Los locales salieron a la cancha con una postura diferente a la del primer tiempo y pisan el campo rival con mayor frecuencia. En cambio, Senegal se aferra a un contraataque.

El Kaabi se desmarcó bien dentro del área y alcanzó a conectar un quirúrgico buscapié sobre la derecha, pero abrió demasiado el pie ante la salida de Mendy y la pelota terminó rozando el palo derecho.

Los locales salieron a la contra al aprovechar una pérdida y, tras una serie de rebotes dentro del área, Ezzalzouli recibió incómodo sobre la izquierda y sacó un remate que pasó cerca del ángulo superior derecho.

El volante de Marruecos sufrió un grave corte en la ceja luego de chocar cabezas con un defensor de Senegal en una disputa aérea del balón. El cuerpo médico acudió a atenderlo con urgencia y esperan que no se vea condicionado para seguir el partido.

Salvo un giro drástico, todo marcha rumbo a definirse en el tiempo extra. Senegal decayó en su producción y pisó poco el área de Marruecos, que también lleva varios minutos sin generar peligro luego de un furioso inicio.

Senegal había enviado la pelota al fondo de la red al conectar con la cabeza una pelota que se había estrellado en el poste, pero el árbitro decidió invalidar el tanto debido a una falta anterior. Todo sigue sin goles.

El árbitro se acercó a la cabina al detectar una polémica sujeción sobre Brahím Díaz dentro del área en la ejecución de un córner.

Tras revisar la jugada, el árbitro marcó la pena máxima para Marruecos, desatando la furia de todo Senegal al considerar que la jugada no era digna de infracción.

Tras el penal cobrado por el árbitro, Senegal estalló de bronca y su entrenador le solicitó a los jugadores retirarse del campo de juego en señal de protesta. También se quejan por el gol anulado minutos atrás por una dudosa falta.

Todo el plantel, con cuerpo técnico incluido, optó por meterse en el túnel y marcharse a los vestuarios. El único que se mantiene en cancha es Sadio Mané, que le pide a sus compañeros de regresar al campo. Momentos de incertidumbre total se viven en el estadio.

Tras conversar con un dirigente de la confederación nacional, el capitán de Senegal hizo recapacitar a sus compañeros y les ordenó continuar el partido. El arquero Mendy salió del tunel y fue corriendo a pararse debajo de los tres palos, dispuesto a atajar el penal para Marruecos.

Tras el escándalo que se extendió por un cuarto de hora y la insólita ejecución de Marruecos en el penal, la final de la Copa Africana se marcha al tiempo extra para conocer a su nuevo campeón.

Marruecos y Senegal se enfrentan este domingo desde las 16, en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat, por la final de la Copa Africana de Naciones 2025. El equipo comandado por Achraf Hakimi busca sacar provecho de la localía para romper 50 años de sequía, mientras que los liderados por Sadio Mané aspiran a dar el golpe y levantar la corona como en 2021. La televisación del partido se encuentra a cargo de Claro Sports.