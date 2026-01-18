Marruecos 0 vs. 0 Senegal EN VIVO y ONLINE vía Claro Sports por la final de la Copa Africana de Naciones: ¡Escándalo por un polémico penal!

Marruecos y Senegal se enfrentan este domingo desde las 16, en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat, por la final de la Copa Africana de Naciones 2025. El equipo comandado por Achraf Hakimi busca sacar provecho de la localía para romper 50 años de sequía, mientras que los liderados por Sadio Mané aspiran a dar el golpe y levantar la corona como en 2021. La televisación del partido se encuentra a cargo de Claro Sports.
¡FINAL DEL PARTIDO Y TODO SE DEFINE EN EL ALARGUE!
Tras el escándalo que se extendió por un cuarto de hora y la insólita ejecución de Marruecos en el penal, la final de la Copa Africana se marcha al tiempo extra para conocer a su nuevo campeón.
67'ST: ¡MENDY LE ATAJÓ EL PENAL A MARRUECOS Y TODO SIGUE EMPATADO!
Brahím Díaz intentó picar el penal, pero el arquero adivinó su intención, se quedó parado y embolsó la pelota con comodidad. Todo sigue igual.
65'ST: ¡MANÉ SE VA AL VESTUARIO A BUSCAR AL RESTO DE SUS COMPAÑEROS!
Tras conversar con un dirigente de la confederación nacional, el capitán de Senegal hizo recapacitar a sus compañeros y les ordenó continuar el partido. El arquero Mendy salió del tunel y fue corriendo a pararse debajo de los tres palos, dispuesto a atajar el penal para Marruecos.
60'ST: ¡AL VESTUARIO SENEGAL!
Todo el plantel, con cuerpo técnico incluido, optó por meterse en el túnel y marcharse a los vestuarios. El único que se mantiene en cancha es Sadio Mané, que le pide a sus compañeros de regresar al campo. Momentos de incertidumbre total se viven en el estadio.
56'ST: ¡SENEGAL SE RETIRA DE LA CANCHA!
Tras el penal cobrado por el árbitro, Senegal estalló de bronca y su entrenador le solicitó a los jugadores retirarse del campo de juego en señal de protesta. También se quejan por el gol anulado minutos atrás por una dudosa falta.
53'ST: ¡PENAL PARA MARRUECOS!
Tras revisar la jugada, el árbitro marcó la pena máxima para Marruecos, desatando la furia de todo Senegal al considerar que la jugada no era digna de infracción.
51'ST: ¡LLAMAN DESDE EL VAR PARA REVISAR UN POSIBLE PENAL PARA MARRUECOS!
El árbitro se acercó a la cabina al detectar una polémica sujeción sobre Brahím Díaz dentro del área en la ejecución de un córner.
47'ST: ¡LE ANULAN POR FALTA UN GOL A SENEGAL!
Senegal había enviado la pelota al fondo de la red al conectar con la cabeza una pelota que se había estrellado en el poste, pero el árbitro decidió invalidar el tanto debido a una falta anterior. Todo sigue sin goles.
45'ST: Se adicionaron ocho minutos más
El tiempo regular se extiende hasta los 53 minutos, recuperando el tiempo perdido por el corte en la ceja que sufrió Aynaoui.
44'ST: ¡BONO EVITA EL GOL AGÓNICO DE SENEGAL!
El arquero de Marruecos, figura del partido hasta el momento, contuvo un fuerte remate de Jackson desde fuera del área.
43'ST: Cambio por lesión en Marruecos
El Yamiq toma el lugar de Masina, que se retira lesionado con lágrimas en sus ojos, producto de la frustración.
38'ST: El alargue empieza a asomarse
Salvo un giro drástico, todo marcha rumbo a definirse en el tiempo extra. Senegal decayó en su producción y pisó poco el área de Marruecos, que también lleva varios minutos sin generar peligro luego de un furioso inicio.
35'ST: Cambio en Marruecos
Targhalline entró por El Khannouss.
31'ST: Triple cambio en Senegal
Seck, Sarr y Mbaye ingresaron por Ndiaye, Camara y Mendy.
28'PT: Se reanuda el juego
Luego de ocho minutos detenido por el corte de Aynaoui, quien continuará en cancha con un vendaje, el partido retoma su ritmo.
20'ST: Preocupación por Aynaoui
El volante de Marruecos sufrió un grave corte en la ceja luego de chocar cabezas con un defensor de Senegal en una disputa aérea del balón. El cuerpo médico acudió a atenderlo con urgencia y esperan que no se vea condicionado para seguir el partido.
17'ST: Vuelve a estar cerca Marruecos
Los locales salieron a la contra al aprovechar una pérdida y, tras una serie de rebotes dentro del área, Ezzalzouli recibió incómodo sobre la izquierda y sacó un remate que pasó cerca del ángulo superior derecho.
12'ST: ¡Se lo perdió Marruecos!
El Kaabi se desmarcó bien dentro del área y alcanzó a conectar un quirúrgico buscapié sobre la derecha, pero abrió demasiado el pie ante la salida de Mendy y la pelota terminó rozando el palo derecho.
5'PT: Marruecos propone más
Los locales salieron a la cancha con una postura diferente a la del primer tiempo y pisan el campo rival con mayor frecuencia. En cambio, Senegal se aferra a un contraataque.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Marruecos y Senegal ya juegan el complemento de la final de la Copa Africana de Naciones.
¡Final del primer tiempo!
Marruecos y Senegal empatan sin goles en la final de la Copa Africana de Naciones. La primera mitad ofreció ocasiones a cuentagotas, teniendo un ritmo de ida y vuelta más dinámico sobre los minutos finales, aunque nunca negociando la fricción y roce sobre la mitad de cancha.
45'PT: Se adicionan cuatro minutos
El primer tiempo se jugará hasta los 49 minutos
40'PT: Intenta reaccionar Marruecos
El conjunto local, que todavía no tuvo chances claras, asustó a Senegal con un centro picante que atravesó todo el área y nadie llegó a empujar.
36'PT: ¡INFERNAL ATAJADA DE BONO!
Una vez más, el arquero se lució para dejar con vida a Marruecos. Esta vez lo hizo al estirarse con todo su cuerpo y tapar un mano a mano con su pie derecho, en lo que fue la chance más clara de todo el partido.
23'PT: Primera amarilla del partido
Lamine fue amonestado por una entrada dura en campo propio.
20'PT: Marruecos vuelve a avisar
El conjunto local cortó en mitad de cancha y jugó rápido con Ezzalzouli, que definió desviado en su intento por picarla al quedar mano a mano ante Mendy.
13'PT: Primera oportunidad para Marruecos
Saibari recibió en mitad de cancha y condujo hasta el borde del área, cuando sacó un remate que se terminó desviando.
5'PT: ¡BOUNOU EMPIEZA A LUCIRSE!
El arquero de Marruecos tuvo una salida en falso en un córner y pudo recuperarse al despejar un cabezazo a quemarropa desde el segundo palo que pudo haber sido el primer gol del partido.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Marruecos y Senegal ya disputan la final de la Copa Africana de Naciones 2025.
¡Salen los equipos a la cancha!
Marruecos y Senegal ya se encuentran en el campo de juego, listos para definir el nuevo campeón de África.
El escándalo que desató Senegal previo a la final
Menos de un día antes del partido, Senegal denunció a Marruecos por fallas en los protocolos de seguridad, el hospedaje adecuado, la cantidad de entradas y un complejo para entrenar. El caos comenzó cuando la delegación arribó a la estación ferroviaria de Rabat.
Marruecos y Senegal van por su segunda estrella continental
Rabat se viste de gala para lo que promete ser un duelo de alto vuelo. Marruecos intentará sacar provecho de su localía para ponerle fin a una sequía de 50 años, pero para ello deberá anteponerse a una Senegal que sacó chapa de candidato desde el primer partido y que sueña con quedarse con la corona, tal y como hizo dos ediciones atrás.
¡ALINEACIÓN DEFINIDA EN SENEGAL!
Mendy; A.Mendy, Sarr, Niakhaté, Diouf; Lamine, Gana, Gueye; Ndiaye, Jackson, Mané.
¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN MARRUECOS!
Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui, Saibari; Brahim, El Kaabi, Ezzalzouli.
