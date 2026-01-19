La Final de la edición 2025/2026, disputada por Marruecos y Senegal, marcó a fuego la historia de la Copa Africana de Naciones. Básicamente, porque pasó de todo. Un DT (Pape Thiaw, estratega de Senegal) que le pidió a sus jugadores que se retire del campo de juego, un penalti para sentenciar el encuentro que fue desechado por el lanzador (Brahim Diaz) al intentar el estilo patentado por Antonín Panenka, goles errados de manera insólita, intento de invasión del campo de juego por parte de los hinchas, los entrenadores a los empujones, etc.

Y como si todo esto fuera poco, hubo una secuencia que es difícil de pensar que no fuese recreada por la inteligencia artificial. Resulta que gran parte del partido que disputaron los finalistas del certamen se llevó a cabo bajo la intensa lluvia que azotó a la ciudad de Rabat (en el Prince Moulay Abdellah Stadium) durante este domingo 18 de enero.

Por eso, Édouard Mendy, portero de Senegal, llevaba con él una toalla para secarse los guantes y disminuir el riesgo de que el balón se le resbalara en alguna de sus intervenciones durante el encuentro que duró 120 minutos entre el tiempo regular y el alargue. No obstante, en varias ocasiones debió pedir asistencia al banco de suplentes porque la toalla, curiosamente, le desaparecía.

¿Qué era lo que sucedía? Los recogepelotas, con la anuencia de parte de la organización, le robaban la toalla al portero del seleccionado que finalmente terminó siendo campeón. Y por este artilugio bastante cuestionable, el que entró en acción fue Yehvann Diouf, el guardameta alternativo, que a pesar de no sumar minutos en toda la Copa Africana de Naciones terminó desempeñando un papel trascendental.

Es que en los videos que se empezaron a desparramar por las distintas plataformas de las redes sociales se puede ver como Diouf (portero del Niza de la Ligue 1 de Francia) se trenzó en discusiones y en algunos momentos a empujones con los alcanzapelotas, para custodiar la toalla de su colega Édouard Mendy.

Su función era que se pudiera secar los guantes y que se la devolviera para que pudiera continuar con su atención dentro del campo de juego. Pero para esto, Diouf debía esquivar a este grupo de colaboradores (e incluso agentes que al parecer forman parte de la federación marroquí), cuya única función tendría que haber sido asistir a los jugadores con los balones.

Senegal ganó 1 a 0 y se quedó con la Copa Africana de Naciones

Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones 2025/2026 al derrotar a Marruecos 1 a 0. El tanto de la diferencia lo marcó Pape Gueye a los 4 minutos del primer tiempo suplementario. De esta manera, los senegaleses alcanzaron el bicampeonato, dado que también habían sido campeones en 2021.

