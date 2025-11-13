La clave de Carlo Ancelotti con la que busca que Brasil llegue renovado al Mundial 2026

La Selección de Brasil no pasa por un buen momento. Desde el título en la Copa América de 2019 que no encuentra el rumbo. Encima, sus resultados esquivos no son el único problema, puesto que al mismo tiempo su archirrival Argentina se quedó con todo lo que se puso en juego: 2 Copas América, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar.

Esa crisis se profundiza si se tiene en cuenta que, durante el periodo descrito, la Albiceleste venció a la Verdeamarela en la Final de la Copa América 2021 disputada en el Estadio Maracaná, le propinó la primera derrota como local (también en el recinto de Río de Janeiro) en toda la historia de las Eliminatorias Sudamericanas y lo goleó por 4 a 1 en el último encuentro que tuvieron en Buenos Aires.

Por eso fueron a buscar a Carlo Ancelotti, quien acabó abruptamente su relación con el Real Madrid (había extendido su contrato hasta mediados del 2026, pero finalmente Xabi Alonso tomó su puesto). En Brasil depositaron todas sus esperanzas en el estratega italiano, primero para que los clasificara al Mundial y después para que recupere la identidad y los posicione como candidatos para ganarlo.

Pero evidentemente no viene siendo una tarea sencilla para Carletto, puesto que, si bien consiguió el objetivo de emitir el pasaje hacia Norteamérica en una Elimintorias en la que clasifican 6 seleccionados de manera directa sobre 10 participantes (además de la plaza para el Repechaje Internacional) lleva 6 encuentros dirigidos, de los cuales ganó 3, perdió 2 y empató 1.

Es por esa razón que le fue claro a las autoridades de la CBF. Tras enfrentarse a Senegal y Túnez en esta fecha FIFA de noviembre, en marzo exigió medirse a rivales europeos (que para la actualidad no estaban disponibles, debido a las Eliminatorias de la UEFA).

Y en ese sentido, conforme a Globo Esporte, la Confederación Brasileña de Fútbol ya inició conversaciones con Francia y Croacia para la que será la primera fecha del 2026. Además, en junio, desea concretar un amistoso con Noruega y otro con un combinado no clasificado a la Copa del Mundo para despedirse de la gente en el Maracaná antes del certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Los resultados de Carlo Ancelotti como entrenador de la Selección de Brasil

De momento, Carlo Ancelotti dirigió 6 partidos a la Selección de Brasil. Cuatro por las Eliminatorias Conmebol y dos amistosos. 0 – 0 con Ecuador, 1 – 0 a Paraguay, 3 – 0 a Chile y derrota 1 – 0 con Bolivia. Después venció 5 a 0 a Corea del Sur y cayó 3 a 2 con Japón.

