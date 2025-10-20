Neyser Villarreal: En la Selección Colombia solo necesitaron 3 palabras para responder si va al Mundial de mayores

La Selección Colombia Sub-20 dejó muy buenas sensaciones en el Mundial de la categoría, igualó la mejor actuación histórica de una selección masculina colombiana en una Copa del Mundo de la FIFA y tuvo en Neyser Villarreal a la gran figura. ¿Va al Mundial de mayores?

¡Ya llegó la primera respuesta! Villarreal venía de ser el goleador del Sudamericano Sub-20 con ocho goles, y a pesar de que no rindió ni anotó un solo gol con Millonarios, volvió a ser el máximo artillero de la Selección Colombia. En esta ocasión, lo hizo en el Mundial Sub-20.

Luego de una fase de grupos en la que no anotó, Neyser Villarreal se destapó con dos goles contra Sudáfrica y tres anotaciones ante España en los octavos y cuartos de final, respectivamente. No jugó en la derrota contra Argentina en semifinal y se notó la ausencia de la figura de la Selección Colombia. Ahora, la pregunta era: ¿’Ney’ va al Mundial de mayores?

Ante el buen nivel de Villarreal en el Mundial Sub-20, el periodista Julián Capera, de ESPN, hizo bien la tarea y le preguntó a una fuente en la Federación Colombiana de Fútbol si Neyser tiene posibilidades de ir la Copa del Mundo 2026. En la Selección Colombia solo necesitaron de tres palabras para responder los dos escenarios posibles para el delantero.

Desde la Selección Colombia responden si Neyser Villarreal va al Mundial 2026

Neyser Villarreal anotó 5 goles en el Mundial Sub-20. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

“Es poco probable. Es poco probable porque para Néstor Lorenzo sí hay de alguna manera un proceso establecido y tienen ventaja aquellos jugadores que han hecho parte del proceso. Y es cierto que hay dos (delanteros) fijos (Jhon Córdoba y Luis Suárez), pero hay otros que están peleando la posición como ‘Cucho’ Hernández y Rafael Santos Borré que han hecho parte del proceso. Sin embargo, me han dicho: ‘No lo descarte’. Va a depender mucho de su arranque en el fútbol de Brasil. Colombia tiene amistosos en marzo, si él empieza a jugar, por ejemplo en enero con Cruzeiro después del tiempo de adaptación y la rompe toda y se adapta rápido y empieza a reportarse en el marcador con asistencias y anotaciones, me parece que va a ser difícil no considerarlo al menos para verlo en esos partidos amistosos. Entiendo, y esto también me lo han dicho en la Federación Colombia de Fútbol, que ese equipo que se convoque para el mes de marzo va a ser muy parecido al que tenga Colombia en el Mundial”, afirmó Capera.

La primera decisión de Neyser Villarreal tras ser figura en el Mundial Sub-20

Continuando con su polémico comportamiento en Millonarios porque termina contrato en noviembre y ya tiene un precontrato firmado con Cruzeiro, la primera decisión de Neyser Villarreal tras ser figura en el Mundial Sub-20 fue no presentarse al entrenamiento de ‘Millos’ del 20 de octubre. Carlos Sarabia, quien también estuvo en el Mundial Sub-20, hizo lo contrario y sí se presentó a la práctica de Millonarios.