Fiesta total en Marruecos para recibir a los jugadores campeones del Mundial Sub 20

Las calles de Marruecos recibieron a lo grande a los campeones del Mundial Sub 20.

Por Germán Carrara

Marruecos desató el festejo en su capital Rabat con la llegada de los jugadores del Sub 20 campeones del Mundial de Chile.
© Getty ImagesMarruecos desató el festejo en su capital Rabat con la llegada de los jugadores del Sub 20 campeones del Mundial de Chile.

Marruecos consiguió el primer título mundial de su historia en el fútbol, por lo que el festejo no podía ser menos. Las calles de Rabat, la capital del país africano, se llenaron de aficionados que siguieron al plantel desde el aeropuerto hasta el Palacio Real, en donde fueron recibidos por el Príncipe Heredero, Moulay El Hassan.

La Selección Sub 20 del país en cuestión venció a su par de Argentina el pasado domingo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile por 2 a 0, con tantos de Yassir Zabiri (futbolista del Famaliçao de Portugal). Anteriormente eliminaron a Francia en Semifinales, a Estados Unidos en Cuartos de Final y a Corea del Sur en Octavos.

Al respecto, el portal África View, reportó: ”Las calles de Rabat, la capital de Marruecos, se llenaron de banderas, cánticos y vítores mientras la afición recibía a los campeones del Mundial Sub-20. Los Cachorros del Atlas abandonaron el Palacio Real tras reunirse con el rey Mohamed VI. Su autobús descapotable circulaba por la Avenida Mohammed V, con miles de personas ondeando banderas y vitoreando”.

En ese mismo sentido, siempre en relación con la celebración, completó: ”Los jugadores levantaron el trofeo y bailaron mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, celebrando la primera victoria de Marruecos en una Copa Mundial Sub-20”.

La recepción a la Selección de Marruecos Sub 20 en el Palacio Real de Rabat, Marruecos

”Por altas instrucciones de su majestad el Rey, su alteza Real, el Príncipe Heredero Moulay El Hassan presidió una ceremonia ofrecida por su Majestad en honor a los miembros del equipo nacional de fútbol sub-20, campeones del mundo”, publicaron las cuentas oficiales de la federación marroquí respecto al encuentro que tuvieron los futbolistas del elenco juvenil.

Marruecos buscará repetir en el Mundial Sub 17

Del 3 al 27 de noviembre la FIFA organizará el Mundial Sub 17 de Qatar 2025. Allí, Marruecos buscará repetir la consagración que logró en el Mundial Sub 20. Compartirá el Grupo B con Japón, Nueva Caledonia y Portugal. Vale mencionar que a los 16vos de Final clasifican todos los primeros, todos los segundos y los mejores 8 terceros.

germán carrara
Germán Carrara
