El plan de la FIFA con Chile para asegurarle un Mundial en mayores

Para Chile, la Copa del Mundo Sub 20, fue mucho más que un campeonato juvenil. Fue una especie de consuelo ante dos grandes disgustos. Uno deportivo y otro institucional. Por un lado, porque sirvió para saciar la abstinencia de la Roja mayor, que el año que viene sumará su tercer campeonato mundial de sin presentarse de manera consecutiva (es decir, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026).

Y por el otro, porque se desquitó de haber sido desplazado por la Conmebol de la propuesta conjunta que le hicieron a la FIFA para la Copa Mundial del 2030. En un primer momento sonó para añadirse a Argentina y a Uruguay, pero finalmente fue reemplazado por Paraguay (en los tres países se jugarían, aparentemente en cada uno, 3 partidos de fase de grupos).

No obstante, la organización del certamen Sub 20, en teoría, dejó conforme al ante regulador del fútbol global, de tal forma que, antes de retirarse de Sudamérica, le habrían sugerido a las autoridades chilenas que evalúen la posibilidad de albergar una Copa del Mundo de mayores.

Por lo menos, así lo dijo Felipe de Pablo, director ejecutivo del Comité Organizador Local (COL) en la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, en conversación con La Tercera: “El balance es muy positivo. En cifras, en experiencias, en un sentir, es un Mundial muy exitoso. Lo dijo la FIFA, lo que nos hace sentir que cumplimos. Tener partidos Sub 20 a estadios llenos, no les había pasado en etapas de fase preliminar. Tener una final con casi 45 mil personas, tampoco les tocó, más cuando no está la selección del país jugando”.

En ese mismo sentido, agregó: “Les sorprendió todo. No hubo reclamo de ninguna selección por el servicio. Es más, selecciones querían repetir su lugar porque estaban en condiciones que para ellos eran únicas. No sabría decirte si dudaron, pero para mí se llevaron la impresión de que Chile puede hacer otro Mundial. En conversaciones, FIFA nos dijo que deberíamos atrevernos a hacer un Mundial adulto“.

Además, Felipe de Pablo, insistió con la oportunidad que tendría Chile no solo de organizar este evento, sino de clasificar a su selección directamente: “FIFA nos dijo que estábamos preparados para organizar cualquier Mundial. La clave para este Mundial fue que todos trabajamos muy unidos entre las autoridades locales, regionales, el gobierno, los ministerios, los privados, todos”.

Y cerró: “Ninguno se quedó abajo y eso te puede llevar a pensar en grande y decir: ¿por qué no tener un Mundial adulto? Para eso sabemos que hay requerimientos de infraestructura, de capacidad del estadio, pero si están todos estos pilares de este gran edificio alineado, tenemos toda la capacidad”.

¿Cuándo se podría jugar una Copa del Mundo en Chile?

Hasta entonces, FIFA tiene resueltas las sedes de las próximas tres Copas del Mundo: Estados Unidos, México y Canadá 2026; Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos 2030 y Arabia Saudita 2034. Por lo tanto, es posible que 2038 sea el turno de Asia y en 2042 o 2046 la chance nuevamente para Sudamérica, en este caso, para Chile o Bolivia, país al que recientemente Gianni Infantino le prometió que llevaría el torneo.

