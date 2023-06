Luego de tantos rumores y especulación, hoy se confirmó que Lionel Messi será jugador del Inter de Miami tras su salida del PSG. La información había sido compartida por varios periodistas, y ahora el propio Leo se pronunció al respecto para afirmar que la MLS de Estados Unidos será su próximo destino.

Se habló mucho sobre la posibilidad de que el campeón del mundo decida ir al Al Hilal de Arabia Saudita, o bien que regrese al Barcelona, el club de sus amores que lo tiene como máximo ídolo. Sin embargo optó por irse a Estados Unidos, pero ¿esto significa que le cierra las puertas para siempre a Barcelona?

Messi y la posibilidad de volver a Barcelona

En un diálogo con Mundo Deportivo, Lionel Messi habló en profundidad sobre cómo se siente por no fichar por el club, y las razones que hay detrás de esa decisión. Además de afirmar que siempre tuvo la intención de regresar y que estaba ilusionado por hacerlo, habló sobre la posibilidad de volver algún día al Barça “como secretario técnico, jugador, embajador…”.

“Sí, obviamente que sí me gustaría estar cerca del club. Es más, voy a vivir en Barcelona. Es una de las cosas que tenemos clarísimo con mi mujer, mis hijos. Ojalá, no sé en qué momento ni qué ni cuándo pero ojalá algún día pueda aportar algo al club y ayudar porque es un club que amo como siempre dije. Agradezco el cariño que tuve de la gente durante mi carrera y me gustaría estar otra vez acá, sí“, tuvo para decir Leo Messi.

También afirmó que “me gustaría tener en algún momento una despedida de verdad con la gente que tanto vivimos y disfrutamos y padecimos también“, hablando sobre cómo le hubiera gustado irse del club. De momento está claro que su futuro inmediato yace en otro lugar, pero el amor de Leo por Barcelona, y de los hinchas por Leo, seguirá estando presente.