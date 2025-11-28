Es tendencia:
Con Julián Alvarez y Haaland descartados, estas son las tres posiciones que buscará reforzar Barcelona

Jugadores como Haaland o Julián Alvarez son imposibles para el proyecto. Barcelona se centra en tres lugares concretos a potenciar.

Por Lucas Cárdenas Utrilla

Barcelona quiere tres refuerzos el año que viene.

Para nadie es un secreto que jugadores como Julián Alvarez o Erling Haaland encantan por la ciudad de Barcelona. Tampoco que ambos se encuentran blindados por sus clubes y que sacarles de tanto Atlético Madrid como Manchester City es una quimera en todos los sentidos. Eso sí, por el conjunto culé y pese a descartar apellidos de este calibre, tienen tres posiciones a reforzar como sea pensando en el verano del 2026.

Nos centramos en la información de Mundo Deportivo. Se marca ahí que Barcelona busca ya lugares concretos a potenciar de cara al verano de la Copa del Mundo. El más importante pasa por el 9, donde entienden que todavía la economía de la entidad ni mucho menos da para caprichos. Se quiere un goleador, pero nombres como Julián Alvarez o Erling Haaland todavía están lejos de ser viables.

Lo que Barcelona si hará es intentar tener segundos y hasta terceros planes para cada demarcación. Mundo Deportivo indica que además de ese rol de 9 donde ya se busca heredero de Robert Lewandowski, aparecen lugares del terreno de juego como la de central zurdo y extremo. La salida de Iñigo Martínez, la clave para entender que incluso en enero no se descartan movimientos para la defensa. Eso sí, los números deben permitirlo y el Fair Play entra ahí nuevamente.

“El proceso ha sido salvar al club económicamente, y ahora estamos ya en el camino de la normalidad. Hoy podemos hacer frente a los fichajes de los jugadores de los que estáis hablando. Podemos afrontar cualquier operación que queremos hacer…Pero no tomaremos decisiones que desestabilicen la estructura deportiva que tenemos. Mantendremos la estabilidad y el equilibrio”,reflexiones del propio Joan Laporta alrededor de las finanzas del club. En enero repetimos, si hay chances de reforzar la defensa, se hará de manera tajante por la sangría de goles que sufren los de Hansi Flick.

Solo el tiempo dirá si Barcelona vuelve a poner sus ojos en figuras de la talla de Julián Alvarez o Erling Haaland. El noruego renovó hasta el año 2034 con Manchester City en un acuerdo para la historia de este juego. Por parte del argentino, era entendido en Cataluña como la opción más viable hasta la entrada de Apollo como nuevo dueño de los colchoneros, Ahora mismo se buscan planes B donde el delantero del Borussia Dortmund Serhou Guirassy y hasta Harry Kane por una cuestión de edad, están en la mira.

Datos claves

  • El Barcelona busca reforzar tres posiciones de cara al verano de 2026: un “9” (goleador), un central zurdo y un extremo.
  • Los delanteros Julián Álvarez y Erling Haaland están lejos de ser viables, por lo que el Barcelona busca “segundos y hasta terceros planes”.
  • El presidente Joan Laporta afirmó que el club “puede afrontar cualquier operación que queremos hacer”, pero no tomará decisiones que desestabilicen la estructura deportiva.
lucas cárdenas utrilla
Lucas Cárdenas Utrilla
