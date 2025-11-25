Hary Kane desestima reemplazar a Robert Lewandowski en el Barcelona

El delantero del Bayern Munich, Harry Kane, cortó de raíz los rumores que desde hace semanas lo vinculaban al FC Barcelona como un posible reemplazo para Robert Lewandowski al término de la vigente campaña. El centrodelantero, que es un viejo anhelo en el Barça, dejó en claro que se siente sumamente a gusto en Múnich y que ve altamente improbable un cambio de aires en un futuro cercano.

“No he tenido ningún contacto. Me siento muy bien en mi situación actual, aunque todavía no he hablado con el Bayern”, afirmó el exfutbolista de Tottenham en una conversación que mantuvo con el portal alemán a Sport Bild, desterrando así las esperanzas de los culés de verlo en 2026 con la camiseta blaugrana.

“Soy realmente feliz en Múnich. Se ve en la manera como estoy jugando. Si llega a haber algún contacto lo veremos. Pero de momento no pienso en la próxima temporada. Primero hay un Mundial en verano. Y es muy improbable que cambie algo después de esta temporada”, sentenció Harry Kane, que de esta manera sembró tranquilidad entre los aficionados del Bayern.

Por cierto, vale mencionar que el vínculo contractual del futbolista británico con el equipo bávaro es hasta mediados del año 2027. Aunque existe una cláusula de rescisión de 65 millones de euros que, según la publicación hecha por el medio citado, debería activarse antes del 31 de enero de 2026. De igual manera, Kane se encargó de acabar con todo tipo de comentarios en relación con el Barça o con una salida del Allianz Arena.

Los números de Harry Kane en el Bayern Munich

Los números de Harry Kane en el Bayern Munich son incontrastables. Lleva 24 goles en solo 18 partidos en las distintas competiciones de esta temporada, lo que lo ubica, por lejos, como el máximo artillero de las 5 principales ligas europeas. Además, en total en el elenco alemán exhibe 109 gritos y 29 asistencias en 114 partidos.

“Si hubiéramos sabido que Harry iba a ser cada temporada mejor que la anterior probablemente hubiéramos pagado más (cerca de 100 millones de euros)”, comentó el director administrativo del Bayern, Jan-Christian Dreesen, también en conversación con Bild, en relación con el gran momento de oriundo de Londres.

Publicidad

Publicidad

ver también El arrepentimiento de la FIFA que provocó Cristiano Ronaldo de cara al sorteo del Mundial 2026

ver también ¿Real Madrid camino a las SAD? Florentino Pérez fue claro al respecto

En síntesis