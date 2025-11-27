Es tendencia:
Ecuatoriano en el exterior rechazaría a Liga de Quito para jugar en Barcelona

Liga de Quito y Barcelona fueron por el mismo jugador pero el ecuatoriano en el exterior se decantaría por los amarillos.

Por Gustavo Dávila

No es la primera vez que Liga de Quito y Barcelona van por el mismo jugador en este mismo mercado de fichajes, primero fue Bryan Bantaberry y ahora ponen a un ecuatoriano en el exterior en planes de ambos grandes de LigaPro.

Según Radio Caravana, Jonathan Perlaza estaría cerca de volver a Barcelona para el 2026 tras quedar fuera de los planes del Querétaro de México. El lateral y extremo también interesa a Liga de Quito.

Ambos clubes quieren reforzar sus bandas, los ‘albos’ podrían perder a Bryan Ramírez tras ofertas del extranjero mientras que los ‘toreros’ no encontraron buen nivel en Aníbal Chalá.

Perlaza ya estuvo en Barcelona en la temporada 2021 y 2022, jugando casi 70 partidos con los ‘toreros’, luego se fue a Querétaro donde estuvo tres temporadas en la Liga MX.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

En resumen

  • Jonathan Perlaza podría volver a Barcelona SC para 2026 tras salir del Querétaro de México.
  • Jonathan Perlaza es de interés tanto de Liga de Quito como de Barcelona SC.
  • Perlaza jugó casi 70 partidos con Barcelona SC en las temporadas 2021 y 2022.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
