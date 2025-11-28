¡Urgente! Liga de Quito le remontó a IDV y se ilusiona con la LigaPro: Así queda la tabla de posiciones

Este viernes 28 de noviembre de 2025 Independiente del Valle no se pudo coronar campeón de la LigaPro tras empatar contra Liga de Quito. Los ‘Rayados’ estaban consiguiendo el resultado, pero un gol de Alzugaray los obliga a celebrar en otra fecha.

Independiente del Valle llegaba sabiendo que solo ganar lo iba a coronar campeón en esta jornada. El equipo ‘Rayado’ tuvo un primer tiempo complicado, pero pudo salir adelante y dominaba a su rival. No obstante, en el segundo tiempo todo cambió.

El partido se rompió con la expulsión de Andy Velasco. Y cuando todo parecía complicado para IDV, se encontraron con un golazo de uno de los que puede ser la gran estrella de la LigaPro, Claudio Spinelli. Ese gol y victoria parcial lo estaba haciendo campeón a los ‘Rayados’.

Liga no reaccionaba, pero se encontró con el empate de Alexander Alvarado. El 10 encontró los espacios tras un milimétrico pase de Michael Estrada. El extremo puso la del empate, que dejaba todo en drama para los minutos finales del partido.

Cuando Independiente del Valle quería mantener el resultado a favor para ser campeón en la siguiente jornada, Michael Estrada se elevó de manera impecable en el área y puso la segunda del partido, pero el VAR anuló el gol por falta previa y terminaron expulsando a Allala.

Ya el partido se iba a terminar, pero Lisandro Alzugaray tenía otro plan. El extremo argentino puso el gol para que Liga gane, quede a 3 puntos y se ilusione con la posibilidad de remontar de manera histórica en el fútbol ecuatoriano. La siguiente fecha será clave.

¿Cómo queda la tabla de posiciones de la LigaPro?

Con esta victoria de Liga de Quito, todo queda para que en las siguientes jornadas Independiente se pueda coronar campeón. Aunque ahora tendrá que estar muy atento de lo que pase con LDU, que quedó a 9 puntos..

¿Qué necesita IDV para ser campeón en la siguiente jornada?

Para ser campeón ante Libertad, Independiente del Valle tiene que ganar y esperar que Liga de Quito pierda su encuentro ante Orense, casualmente en ese estadio el equipo ‘Rey de Copas’ nunca ha podido ganar en toda su historia.

