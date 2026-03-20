Atlético de Madrid, a 90 minutos de igualar el mayor invicto de su historia contra Real Madrid

Hay que remontarse al 18 de septiembre del 2022 para encontrar la última derrota del Atlético de Madrid frente al Real Madrid en LaLiga. Si bien por torneos como la Supercopa de España o la Champions League ambos conjuntos han disputado diferentes compromisos, solo en el campeonato nacional los colchoneros se encuentran a apenas 90 minutos de igualar su mejor racha en el derbi. Diego Pablo Simeone es el responsable de la marca tras romper una sequía absolutamente histórica.

En este momento, el Atlético de Madrid acumula 6 partidos seguidos de LaLiga sin perder ante el Real Madrid. El 1-2 del 18 de septiembre del 2022 es el último paso en falso ante un rival que, en otros tiempos, daba terror al norte de la capital española. Tres empates 1-1 en el estadio Santiago Bernabéu, un 3-1 a favor del Atlético de Madrid en septiembre del 2023 y el pasado 5-2 de septiembre del 2025, con Julián Álvarez como figura, resumen la racha. El domingo puede haber más.

Pero repetimos que no es, de momento, el mayor invicto en la historia de los colchoneros contra su máximo rival. Este llegó en el periodo entre 2013 y 2016 con un total de 7 partidos. En dicha racha, Diego Pablo Simeone acumuló 4 victorias y 3 empates. Se incluye en estos la histórica goleada por 4-0 en el Vicente Calderón en febrero del 2015. Fue el punto más alto del ciclo del Cholo que incluyó, por supuesto, un título de LaLiga en 2014.

No hablamos de una racha menor o de un momento aislado en el tiempo. Hasta el mes de mayo del año 2013, el Atlético de Madrid acumulaba 14 años seguidos sin poder ganarle al Real Madrid en ninguna competición. Diego Pablo Simeone y sus dirigidos torcieron la contienda en la final de la Copa del Rey disputada en el Bernabéu en dicho año. Al otro lado estaba José Mourinho y, tras una remontada épica, ganaron el título en la cara de su eterno rival por 1-2 con goles de Diego Costa y Miranda. Desde entonces se firmó una racha de 7 derbis consecutivos que puede igualarse el día domingo.

Atlético Madrid no pierde con Real Madrid en LaLiga desde 2022: GETTY

Hablamos de una fecha clave para ambos conjuntos. En caso de no vencer, el Real Madrid prácticamente se despedirá de la lucha por LaLiga ante el Barcelona. El Atlético de Madrid necesita asegurar posiciones para intentar culminar en la tabla general como tercero cuando lleguemos al final del certamen. En caso de no caer derrotado en el Bernabéu, Diego Pablo Simeone igualará su mejor racha ante el rival de toda la vida.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Diego Pablo Simeone igualará su récord de 7 derbis seguidos sin perder si no cae el domingo.

igualará su récord de sin perder si no cae el domingo. El Atlético de Madrid no pierde contra el Real Madrid en LaLiga desde septiembre de 2022 .

no pierde contra el Real Madrid en LaLiga desde septiembre de . La mayor racha histórica invicta del club colchonero ocurrió entre 2013 y 2016.

ver también Simeone festeja una mala noticia de Real Madrid a tres días de visitarle el Bernabéu