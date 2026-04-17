Mientras Cristiano Ronaldo pagó 25 millones de euros por Almería, esto le costó a Messi quedarse con el Cornellá

Lionel Messi tiene nuevo club. No es otro que el UE Cornellà de la quinta división de España. Una operación plagada de preguntas sobre el futuro del argentino y donde se dejará un importante dinero. Mientras Cristiano Ronaldo pagó 25 millones de euros por el Almería, esto le cuesta a la “Pulga” su nueva compra.

Las cifras no son oficiales, pero medios como La Razón hablan de un Messi que se ha dejado 2 millones de euros para quedarse con el UE Cornellà. Un equipo pegado al Espanyol de Barcelona en cuanto a localización se refiere y que se encuentra saneado económicamente antes de la llegada de Lionel.

“UE Cornellà anuncia que el futbolista argentino y ocho veces ganador del Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición del club, convirtiéndose en el nuevo propietario de la institución del Baix Llobregat”, anunciaba el equipo en el comunicado que confirmaba todos los rumores. La “Pulga” se queda con una entidad histórica en Cataluña por solo 2 millones de euros.

Hablamos de un club fundado en 1951 y que es ejemplo en el fútbol de categorías bajas en España. A diferencia de muchos casos, el UE Cornellà no tiene problemas económicos ni urgencias que le hayan hecho salir a buscar inversores. La Razón indica que todo se da por el deseo de Messi de llegar al fútbol europeo y de una operación tanto económica como deportiva que el argentino veía ineludible para sus planes cuando llegue el momento del retiro.

Cristiano Ronaldo pagó 25 millones por Almería: GETTY

A corto plazo la entidad busca el ascenso a Segunda RFEF. Tiene 55 puntos en 30 fechas del Grupo 5 de su categoría; dos le separan del Badalona y cinco del líder Manresa. Messi, por solo 2 millones de euros frente a los 25 millones que puso CR7 por el 25% del Almería, es el dueño total de un Cornellà que ya se encuentra en manos del argentino.

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