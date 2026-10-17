Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Elche por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal recibe a Elche este sábado 17 de octubre desde las 08:15 de México, 11:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal llega con la confianza de haber tumbado a Napoli en la última fecha y ahora quiere encadenar un envión anímico en Liga ante un Elche que todavía no logra despegar en la tabla.

El local necesita sumar para meterse en la pelea por los puestos de arriba, mientras que el Elche no puede permitirse más tropiezos si quiere alejarse de la zona baja.

La actualidad de ambos equipos

El Villarreal viene de una goleada 3-1 ante Napoli que le devolvió el envión después de caer en la fecha anterior ante Real Madrid. Con 8 puntos en 8 partidos y en la 11ª posición, el equipo necesita hilar victorias en casa para escalar en la tabla y no perderle pisada a los de arriba.

El Elche, en cambio, llega golpeado en el ánimo aunque no en los resultados recientes: rescató un empate sin goles ante Celta tras una buena seguidilla que incluyó un triunfo claro sobre Espanyol. Con 6 unidades y ubicado 18°, el equipo necesita puntos urgentes para no quedar relegado en la tabla.

El historial entre Villarreal y Elche

El historial entre ambos tiene 22 antecedentes y una clara ventaja para el Villarreal, que ganó 9 veces por las 5 del Elche, con 8 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece, con 33 tantos a favor contra 23 del conjunto ilicitano.

En los enfrentamientos más recientes la paridad se achicó un poco, con triunfos de visitante incluidos, aunque el Villarreal se impuso en el cruce más reciente de ambos, en marzo pasado.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/03/2026 Villarreal vs. Elche 2-1 Primera División 03/01/2026 Elche vs. Villarreal 1-3 Primera División 04/02/2023 Elche vs. Villarreal 3-1 Primera División 04/09/2022 Villarreal vs. Elche 4-0 Primera División 16/01/2022 Elche vs. Villarreal 1-0 Primera División 22/09/2021 Villarreal vs. Elche 4-1 Primera División 06/02/2021 Elche vs. Villarreal 2-2 Primera División 06/12/2020 Villarreal vs. Elche 0-0 Primera División 10/05/2015 Villarreal vs. Elche 1-0 Primera División 03/01/2015 Elche vs. Villarreal 2-2 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 08:15 hs

08:15 hs Estados Unidos (ET): 10:15 hs

10:15 hs Estados Unidos (PT): 07:15 hs

07:15 hs Argentina: 11:15 hs

11:15 hs Colombia: 09:15 hs

09:15 hs Perú: 09:15 hs

09:15 hs Chile: 11:15 hs

11:15 hs España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Espanyol vs. Atlético de Madrid Sábado 17 de octubre 06:00 09:00 14:00 Betis vs. Barcelona Sábado 17 de octubre 10:30 13:30 18:30 Valencia vs. Athletic Bilbao Sábado 17 de octubre 13:00 16:00 21:00 Osasuna vs. Racing de Santander Domingo 18 de octubre 06:00 09:00 14:00 Celta vs. Alavés Domingo 18 de octubre 08:15 11:15 16:15 Málaga vs. Real Sociedad Domingo 18 de octubre 10:30 13:30 18:30 Real Madrid vs. Sevilla Domingo 18 de octubre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Rayo Vallecano Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Villarreal suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Elche suma 6 puntos en el torneo.