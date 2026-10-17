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Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Elche por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal vs. Elche, LaLiga
Villarreal vs. Elche, LaLiga

Villarreal recibe a Elche este sábado 17 de octubre desde las 08:15 de México, 11:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal llega con la confianza de haber tumbado a Napoli en la última fecha y ahora quiere encadenar un envión anímico en Liga ante un Elche que todavía no logra despegar en la tabla.

El local necesita sumar para meterse en la pelea por los puestos de arriba, mientras que el Elche no puede permitirse más tropiezos si quiere alejarse de la zona baja.

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La actualidad de ambos equipos

El Villarreal viene de una goleada 3-1 ante Napoli que le devolvió el envión después de caer en la fecha anterior ante Real Madrid. Con 8 puntos en 8 partidos y en la 11ª posición, el equipo necesita hilar victorias en casa para escalar en la tabla y no perderle pisada a los de arriba.

El Elche, en cambio, llega golpeado en el ánimo aunque no en los resultados recientes: rescató un empate sin goles ante Celta tras una buena seguidilla que incluyó un triunfo claro sobre Espanyol. Con 6 unidades y ubicado 18°, el equipo necesita puntos urgentes para no quedar relegado en la tabla.

El historial entre Villarreal y Elche

El historial entre ambos tiene 22 antecedentes y una clara ventaja para el Villarreal, que ganó 9 veces por las 5 del Elche, con 8 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece, con 33 tantos a favor contra 23 del conjunto ilicitano.

En los enfrentamientos más recientes la paridad se achicó un poco, con triunfos de visitante incluidos, aunque el Villarreal se impuso en el cruce más reciente de ambos, en marzo pasado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/03/2026Villarreal vs. Elche2-1Primera División
03/01/2026Elche vs. Villarreal1-3Primera División
04/02/2023Elche vs. Villarreal3-1Primera División
04/09/2022Villarreal vs. Elche4-0Primera División
16/01/2022Elche vs. Villarreal1-0Primera División
22/09/2021Villarreal vs. Elche4-1Primera División
06/02/2021Elche vs. Villarreal2-2Primera División
06/12/2020Villarreal vs. Elche0-0Primera División
10/05/2015Villarreal vs. Elche1-0Primera División
03/01/2015Elche vs. Villarreal2-2Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:15 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:15 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:15 hs
  • Argentina: 11:15 hs
  • Colombia: 09:15 hs
  • Perú: 09:15 hs
  • Chile: 11:15 hs
  • España: 16:15 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Espanyol vs. Atlético de MadridSábado 17 de octubre06:0009:0014:00
Betis vs. BarcelonaSábado 17 de octubre10:3013:3018:30
Valencia vs. Athletic BilbaoSábado 17 de octubre13:0016:0021:00
Osasuna vs. Racing de SantanderDomingo 18 de octubre06:0009:0014:00
Celta vs. AlavésDomingo 18 de octubre08:1511:1516:15
Málaga vs. Real SociedadDomingo 18 de octubre10:3013:3018:30
Real Madrid vs. SevillaDomingo 18 de octubre13:0016:0021:00
Getafe vs. Rayo VallecanoLunes 19 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Villarreal suma 8 puntos en el torneo.
  • Elche suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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