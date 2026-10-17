Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Elche por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal recibe a Elche este sábado 17 de octubre desde las 08:15 de México, 11:15 de Argentina, 16:15 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal llega con la confianza de haber tumbado a Napoli en la última fecha y ahora quiere encadenar un envión anímico en Liga ante un Elche que todavía no logra despegar en la tabla.
El local necesita sumar para meterse en la pelea por los puestos de arriba, mientras que el Elche no puede permitirse más tropiezos si quiere alejarse de la zona baja.
La actualidad de ambos equipos
El Villarreal viene de una goleada 3-1 ante Napoli que le devolvió el envión después de caer en la fecha anterior ante Real Madrid. Con 8 puntos en 8 partidos y en la 11ª posición, el equipo necesita hilar victorias en casa para escalar en la tabla y no perderle pisada a los de arriba.
El Elche, en cambio, llega golpeado en el ánimo aunque no en los resultados recientes: rescató un empate sin goles ante Celta tras una buena seguidilla que incluyó un triunfo claro sobre Espanyol. Con 6 unidades y ubicado 18°, el equipo necesita puntos urgentes para no quedar relegado en la tabla.
El historial entre Villarreal y Elche
El historial entre ambos tiene 22 antecedentes y una clara ventaja para el Villarreal, que ganó 9 veces por las 5 del Elche, con 8 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece, con 33 tantos a favor contra 23 del conjunto ilicitano.
En los enfrentamientos más recientes la paridad se achicó un poco, con triunfos de visitante incluidos, aunque el Villarreal se impuso en el cruce más reciente de ambos, en marzo pasado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/03/2026
|Villarreal vs. Elche
|2-1
|Primera División
|03/01/2026
|Elche vs. Villarreal
|1-3
|Primera División
|04/02/2023
|Elche vs. Villarreal
|3-1
|Primera División
|04/09/2022
|Villarreal vs. Elche
|4-0
|Primera División
|16/01/2022
|Elche vs. Villarreal
|1-0
|Primera División
|22/09/2021
|Villarreal vs. Elche
|4-1
|Primera División
|06/02/2021
|Elche vs. Villarreal
|2-2
|Primera División
|06/12/2020
|Villarreal vs. Elche
|0-0
|Primera División
|10/05/2015
|Villarreal vs. Elche
|1-0
|Primera División
|03/01/2015
|Elche vs. Villarreal
|2-2
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 08:15 hs
- Estados Unidos (ET): 10:15 hs
- Estados Unidos (PT): 07:15 hs
- Argentina: 11:15 hs
- Colombia: 09:15 hs
- Perú: 09:15 hs
- Chile: 11:15 hs
- España: 16:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Espanyol vs. Atlético de Madrid
|Sábado 17 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Betis vs. Barcelona
|Sábado 17 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|Sábado 17 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Osasuna vs. Racing de Santander
|Domingo 18 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Celta vs. Alavés
|Domingo 18 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Málaga vs. Real Sociedad
|Domingo 18 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Real Madrid vs. Sevilla
|Domingo 18 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Villarreal suma 8 puntos en el torneo.
- Elche suma 6 puntos en el torneo.