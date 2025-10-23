El desolador panorama de Real Madrid en defensa para jugar el Clásico contra Barcelona

Real Madrid deja atrás el encuentro frente a Juventus para poner la cabeza lentamente en su compromiso frente a Barcelona de este día domingo. Hablamos de una jornada absolutamente trascendental para el proyecto de Xabi Alonso y donde el entrenador vasco cruza los dedos por estas horas pensando en la salud de sus futbolistas. No son pocos los que podrían perderse el encuentro frente al conjunto culé. El panorama a nivel defensivo por momentos, parece desolador.

El último en caer tocado no fue otro que Raúl Asencio. El canterano y defensor central sintió muy molestias en el final del encuentro frente a Juventus y tuvo que salir sustituido. De momento la página web de Real Madrid intenta calmar las aguas ante lo que podría ser una nueva lesión muscular en una zona del terreno de juego dónde ni mucho menos sobran activos pensando en el encuentro frente a Barcelona. David Alaba es baja, Dean Huijsen apura opciones y solamente Eder Militao se encuentra con el alta tanto médica como deportiva en estas horas post Juventus.

“Para todos, tener a Militao a este nivel es una grandísima noticia. Vemos en cada partido el rendimiento tan alto que da y que haya recuperado esas buenas sensaciones es importante. Cada vez se siente más poderoso y con más determinación en lo que hace. Va a ir a mejor todavía. Sobre Huijsen os diré el sábado”, reflexionaba Xabi Alonso en una rueda de prensa marcada por las preguntas alrededor de cómo conformará su defensa central frente a Barcelona. Los problemas no solamente aparecen en el medio de la última línea, sino igualmente por la banda derecha.

Y es que recordemos que tanto Dani Carvajal como Alexander Arnold se encuentran recuperándose de diferentes dolencias físicas. Gracias a esto Federico Valverde ha venido ejerciendo como lateral por derecha. Si alguno de los dos llega habrá que ver en qué condiciones físicas se encuentran para que el uruguayo pueda desplazarse al centro de la medular. Si el encuentro frente a los blaugranas se jugase, la zaga tendría que salir de la mezcla de jugadores como Eder Militao, Aurelién Tchouaméni, Álvaro Carreras o el tocado Asencio.

Huijsen, una de las grandes dudas en defensa de Real Madrid vs. Barcelona: GETTY

No será una edición más del partido entre las grandes potencias del fútbol español. Real Madrid acumula una racha más que negativa frente al rival de toda la vida y con cuatro derrotas consecutivas. A esto se le suma por supuesto la necesidad de un paso al frente después de las goleadas recibidas frente a Atlético de Madrid y París Saint Germain en cuanto a Xabi Alonso como entrenador de los merengues. El vasco de momento no teme a las bajas y considera que su equipo llega la mejor forma posible a una final anticipada por el título de LaLiga: “Estamos donde estamos y estamos bien. Veremos el domingo. Mañana tenemos que recuperar bien y preparar bien el partido. Hemos ido en línea ascendente y la línea es buena. El Clásico tiene mucho significado tanto por el partido en sí como por la clasificación y por la repercusión que tiene”.

Flick, posible baja para Real Madrid vs. Barcelona

De momento el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol no le quita la roja al entrenador de Barcelona del encuentro frente al Girona del pasado fin de semana. Solamente le queda al conjunto culé la posibilidad de ir al propio Comité de Apelación. Se corre contra el tiempo para evitar que como ocurriese en el año 2024, el ex estratega de Bayern Múnich o de la Selección de Alemania pueda estar en el estadio Santiago Bernabéu.

Hansi Flick de momento no dirige contra Real Madrid: GETTY

Marcus Sorg, en caso de que los acontecimientos no se modifiquen, será el encargado de dirigir al Fútbol Club Barcelona en el encuentro frente al Real Madrid de este día domingo en el estadio de Santiago Bernabéu. Hablamos de su primer ayudante en buena parte de su carrera e igualmente, de una de las hojas de vidas más importantes del organigrama del club en cuanto al balón parado o la defensa se refiere. Muchas bajas en ambos conjuntos.

