¿Mejor que Messi? El promedio goleador de Mbappé le pone encima de Leo y Cristiano

Kylian Mbappé volverá pronto a Madrid tras las molestias de las últimas horas. Todo esto para intentar seguir manteniendo un estado de forma absolutamente gravitante por la Casa Blanca del fútbol y que con menos de 27 años le hace compararse con los mejores registros de los Cristiano Ronaldo o Lionel Andrés Messi. El promedio goleador del ex Paris Saint Germain o Mónaco amenaza las mejores versiones de tanto portugués como argentino.

La ecuación es simple y habla de un Mbappé que con menos de 27 años se encuentra ya con 394 goles como profesional. Es la misma cifra que alcanzó en su día Lionel Andrés Messi al llegar justamente a dicha parte de vida. Eso sí, el delantero francés tiene 12 partidos todavía por delante en Real Madrid para superar en cantidad de gritos sagrados al argentino antes de quedar únicamente a tres veranos del tercer piso de su vida. Para que nos hagamos una idea de lo que está en juego, Cristiano Ronaldo sumaba por dicha época de su hoja de vida apenas 213 goles como profesional en el año 2012.

Las comparaciones serán odiosas, pero lo cierto es que el crack francés se ha convertido en una máquina de goles. Mucho más tras ser trasladado al centro del ataque en el final de su etapa Paris Saint Germain y tras unirle sobre el césped con nombres como Neymar el propio Messi o Edison Cavani. A los 12 partidos con Real Madrid se le suman igualmente un par de compromisos más con Francia que podrían ayudarle a hacer el delantero más efectivo en la historia de este deporte con 27 años el próximo 20 de diciembre del año 2025. La nueva generación amenaza de manera contundente a quienes para muchos han sido la mejor rivalidad de la historia de este juego.

“Cuando hablas de jugadores que han marcado la historia, piensas en Messi. Es una persona muy normal dentro de un vestuario. Cuando eres famoso mucha gente te da una etiqueta y si los escuchas entra en tu cabeza. Pero él era totalmente normal y tenía respeto por todo el mundo. Como jugador era único. Cuando tienes a alguien así en tu equipo tienes que quedarte cerca de él y observar todo lo que hace. Me ayudó muchísimo a entender el juego. Fue una suerte para mí jugar con Leo Messi. No pensaba que fuera a jugar con él en mi carrera. Pensaba que se quedaría toda la vida en Barcelona y mi sueño era el Madrid, no pensaba ir a Barcelona en mi vida. Solo puedo darle las gracias. Fue una oportunidad de oro”, analizaba Mbappé en las últimas horas en charla con Jorge Valdano sobre su convivencia con el argentino en un Paris Saint Germain donde en buena parte acrecentó todos los números que tiene por estas fechas.

Messi llegó a los 394 goles en 2014 y ahora Mbappé puede superar su récord: GETTY

La realidad es que a la carrera de Mbappé solamente saltan dos grandes títulos. Con menos de 27 años en sus piernas ,únicamente la Eurocopa de Naciones con Francia y la UEFA Champions League se le escapan en cuanto a conquistas colectivas se refiere. Dominó el fútbol francés de la mano de un Paris Saint Germain que ni mucho menos daba lugar a sus rivales. Kylian fue el último en quitarle títulos al equipo de la capital francesa en el inicio de su carrera por Mónaco y antes de llegar al Parque De los Príncipes en 2017. La Copa Mundial de la FIFA del año 2018 es el punto más alto de una carrera que a las conquistas comentadas únicamente también le queda por levantar un Balón de Oro justamente en París. Kylian va por las mejores versiones de Messi y Cristiano Ronaldo

Mascherano y Jordi Alba, rendidos a Messi

El argentino dejó la selección de Lionel Scaloni a lo largo de las últimas horas tras ser desconvocado del encuentro frente a Puerto Rico. Lo hizo para unirse a una delegación de Inter Miami que necesitaba por todo lo alto los 3 puntos frente al Atlanta United. El rosarino sería vital en una goleada por 4-0 que permite acomodarse de la mejor manera posible pensando en los playoffs. Javier Mascherano y sus compañeros rinden por estas horas: “Messi ha hecho un partidazo. Físicamente va a estar al 100 %. No estuve con él toda la semana, porque más allá de que la selección entrene acá, a mí no me gusta incomodar, o estar metiéndome. Agradecer a la Selección Argentina por darnos la posibilidad de poder contar con él”.

“Nos hemos entendido muy bien. El timing que teníamos o tenemos sigue funcionando y bueno, estoy muy feliz de poder haber jugado con el mejor de la historia. Estoy feliz de entenderme así de bien, yo le he dado muchas asistencias. Pero él a mí me ha dado prácticamente casi todos los goles que he metido. Es un orgullo estar ahí, poder haber jugado tantos años y poder haberlo disfrutado”, comentó igualmente un Jordi Alba que después de comunicar su retiro del fútbol finales de temporada, intentará sumar su granito de arena para que el equipo de Miami suma su primera edición de la MLS. Messi será la bandera buscando la conquista de USA.

