La contundente crítica de Jorge Valdano al comportamiento de Vinicius: “No es sano”

Real Madrid sigue siendo el único puntero de LaLiga después de una victoria frente a Getafe donde la figura de Vinicius fue vital en todos los sentidos. El brasileño ingresó desde el banquillo de Xabi Alonso para terminar de inclinar la balanza, provocando una serie de expulsiones que generan todo tipo de reflexiones por estas horas. Otra jornada donde sus gestos y actitudes sobre el césped se hacen tendencia en todas partes. También llegan n críticas de Jorge Valdano a la figura del brasileño.

“La gesticulación no le hace bien ni al equipo, ni a él, ni a su imagen…Vinicius no es el mismo que era y el entrenador Xabi Alonso no es el mismo que era Carlo Ancelotti… Estas actitudes realizadas en público no son sanas. No son sanas en ningún caso”, comentaba el argentino en Movistar. Y es que el brasileño terminaría provocando las dos expulsiones del Getafe en una jornada caliente por el campeonato nacional de España y donde la Casa Blanca del fútbol mantiene el liderato gracias al gol de Kylian Mbappé.

Se vio desde el primer momento al brasileño buscando espacios por la banda izquierda e igualmente encarándose con diferentes rivales. Una situación que ni mucho menos es la excepción desde hace varios años en España. Para algunos se trata simplemente de lances del juegos y para otros, de un arma de doble filo para la Casa Blanca de fútbol. Ya hace algunas jornadas el propio Jorge Valdano avisaba: “Vinicius es un hombre que ha sido muy respaldado por el Real Madrid. Se ha peleado contra el mundo. La gente, e incluso el club, entre el mundo y Vinicius prefería a Vinicius… Pero la gente del Real Madrid siempre ha antepuesto al club antes que al jugador…Vinicius debe centrarse en la categoría que ha llegado a mostrar, hasta el punto de ser segundo en el Balón de Oro”.

Real Madrid consigue una victoria clave en Getafe que le permitirá llegar al encuentro frente a Barcelona del próximo domingo como el único puntero del certamen. Si bien es cierto que antes habrá que medir fuerzas con Juventus por la tercera jornada de la liguilla de la Champions League, el triunfo en el Coliseum Alfonso Pérez se hace vital para no tener la necesidad de vencer al eterno rival dentro de algunas fechas. Recordemos que los merengues no le ganan a los blaugranas desde la primavera del año 2024 y cuando todavía Carlo Ancelotti el entrenador del primer equipo.

Vinicius y Mbappé mantienen líder al Real Madrid: GETTY

A pesar de todas las críticas que recibe, lo cierto es que Vinicius se encuentra realizando una temporada más que positiva desde los números. So será el titular indiscutible de otras fechas, pero hasta esta jornada acumula ya 5 goles y 4 asistencias en un total de 11 partidos que prevén una mejora sideral en relación con sus últimos 12 meses. Nuevamente su rendimiento y actitudes sobre el césped para intentar imponer condiciones generan todo tipo de análisis en el entorno del Real Madrid.

Por Barcelona ya se critica el fichaje de Mastantuono

Medios como Sport o Mundo Deportivo han sido tajantes en la comparación que se hace entre el argentino y Lamine Yamal. Franco volvió a ser titular con Real Madrid en el encuentro frente a Getafe y no pudo marcar la diferencia de manera imperante. Las líneas de columnas de opinión en la capital de Cataluña alrededor de sus primeros meses en el Bernabéu sorprenderán a muchos. Se considera que existe una campaña alrededor de su figura que poco nada tiene que ver hasta la fecha con sus prestaciones sobre el césped.

Critican las comparaciones entre Mastantuono y Lamine Yamal en España: GETTY

“Si te comparan con Lamine Yamal, lo más normal es que salgas perdiendo. Si lo hacen incluso con Leo Messi, el chiste se cuenta solo. Flaco favor le hacen a Franco Mastantuono los que deciden ir por ese camino…Mastantuono, del que se recuerda más las bromas con su nombre a su llegada que lo visto sobre el terreno de juego. Calidad tiene, eso es obvio. Con 18 años es un gran proyecto, pero aún faltan muchas natillas para comprarse con los cracks…Lamine Yamal, que lleva desde los 16 años instalado en la élite. Palabras mayores y algo difícilmente repetible”, líneas que pueden encontrarse en las columnas de opinión que en estas fechas tienen portales como Mundo Deportivo o Sport.

