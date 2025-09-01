Es tendencia:
El tirón de orejas de Hansi Flick tras el Barcelona vs. Rayo Vallecano: ”No quiero egos”

El entrenador del Barça envió un mensaje a sus jugadores luego del 1 a 1 en Vallecas.

Por Germán Carrara

Hansi Flick, tras el Rayo Vallecano vs. Barcelona, dejó en claro que no quiere egos en su plantel.
© Getty ImagesHansi Flick, tras el Rayo Vallecano vs. Barcelona, dejó en claro que no quiere egos en su plantel.

El Barcelona de Hansi Flick dejó dos puntos en el camino con su visita al Estadio del barrio de Vallecas. Igualó 1 a 1 con el Rayo Vallecano (goles de Lamine Yamal y Fran Pérez) y quedó por debajo del Real Madrid y del Athletic Club de Bilbao, los únicos equipos que, en tres fechas de LaLiga 2025/2026, exhiben puntaje ideal en la tabla de posiciones.

Nos faltó intensidad y cometimos errores. Podemos hacerlo mejor”, dijo el entrenador alemán, una vez terminado el encuentro que tuvo lugar este domingo 31 de agosto por la noche de Europa. Y además, en conferencia de prensa, apuntó: “Deberíamos haber marcado algún gol más en el primer tiempo. No estoy contento con el equipo. Perdimos muchos balones y lo debemos hacer mejor, cometimos demasiados errores”.

Pero más allá de las falencias que vio en su equipo en el cruce con el Rayo Vallecano, Hansi Flick aprovechó el contacto con los periodistas para enviar un mensaje a sus futbolistas, en relación con las negociaciones que varios de ellos encararon con el libro de pases abierto: “Tengo ganas de que acabe el mercado, no quiero egos. El ego mata el éxito. El año pasado fuimos un equipo y debemos seguir así”.

La particularidad que presentó el VAR durante el Rayo Vallecano vs. Barcelona

Curiosamente, por una cuestión técnica, el VAR no estuvo disponible en el encuentro que el Barcelona disputó ante el Rayo Vallecano como visitante. Lo que generó todo tipo de especulaciones, puesto que el protocolo FIFA indica claramente que el partido se debe disputar igual, en caso de no contar con el sistema de video análisis, tal como se jugaba antes del 2018.

Al respecto, Hansi Flick manifestó: “El VAR debe funcionar, no sé qué debemos hacer, pero no podíamos hacer nada sobre ello. No es mi trabajo sugerir nada”. Asimismo, aclaró: “No debe servirnos de excusa, al final cometimos errores y eso nos condenó”.

La labora de Joan García, quien se afianza cada vez más en la portería del Barcelona

Antes de retirarse del recinto madrileño, el entrenador alemán destacó el trabajo de Joan García: “Hizo un gran trabajo, nosotros ya sabíamos y conocíamos su estilo. Tendríamos que haber controlado mejor el balón. Cometimos muchos errores. Pero debo decir quehizo un fantástico partido hoy. Estoy muy contento con él porque ha frenado las ocasiones del Rayo. Es rápido, juega muy bien con el balón y bajo palos y no cometió errores”.

