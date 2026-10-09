JJ Gabriel no ha debutado, pero Real Madrid y Barcelona podrían darle un sueldo 41 veces más alto que el primero que tuvo Cristiano Ronaldo

Manchester United lucha con Barcelona y Real Madrid para no perder a su estrella. Si se va a España cobrará mucho más que el primer contrato de CR7.

El nombre de JJ Gabriel retumba en toda Europa. La joya del Manchester United desea abandonar Inglaterra para unirse al fútbol español. Se habla del Barcelona y del Real Madrid como los principales interesados en sus servicios. El jugador de 16 años podría estar a solamente unas semanas de firmar su primer gran contrato profesional. Si los rumores son ciertos, sería 41 veces más grande que el primero que tuviese en su vida Cristiano Ronaldo con el Sporting de Lisboa.

Vayamos primero a lo informativo. JJ Gabriel desea abandonar el Manchester United y empezar una carrera lejos de este gigante en horas bajas. Barcelona y Real Madrid se encuentran atentos al futuro del que es considerado la próxima gran estrella del fútbol mundial. Medios como The Times tasan su posible fichaje en sumas de entre 10 y 15 millones de euros. Hay comisiones de por medio y pagos obligados por la FIFA que van de la mano con un sueldo que sería absolutamente exorbitante para un joven de 16 años.

Un millón de euros es la cifra que pretende el entorno del jugador para quien se quiera quedar con sus servicios. Para que nos hagamos una idea, Cristiano Ronaldo firmó su primer contrato profesional con el Sporting de Lisboa por un sueldo de 2.000 euros mensuales. Un total de 24.000 euros por año que, por supuesto, se ve minimizado frente a los números expuestos ahora. La inflación en el fútbol e igualmente el crecimiento de este tipo de operaciones son vitales para entender una brecha difícil de justificar solo en cuanto a rendimiento se refiere.

Gabriel todavía no ha debutado en Primera División. En caso de firmar un acuerdo contractual de estas dimensiones con el Barcelona o el Real Madrid, hablaríamos de un futbolista que sin pisar un césped cobra más de 41 veces el primer contrato de Cristiano Ronaldo en Portugal. El Manchester United pretende retenerlo, pero ni mucho menos por las cifras que pretende su entorno. Habría una brecha de cerca de más de medio millón entre los Diablos Rojos y el entorno de JJ para buscar un acuerdo.

Cristiano Ronaldo tuvo 24.000 euros como primer sueldo: GETTY

Tanto el Barcelona como el Real Madrid se encuentran más que interesados en sus servicios. JJ Gabriel es visto desde hace varias temporadas como uno de los grandes talentos que tendrá el fútbol a lo largo de la próxima década. Más allá de las cifras expuestas hasta aquí, la realidad pasa por entender que ambos clubes entienden que el dinero que habrá que invertir en este momento será muy inferior al que habría que desembolsar si es que el jugador debuta de manera oficial con los Diablos Rojos.

Publicidad

¿Cuál fue el primer contrato de Messi?

La Pulga se encuentra muy por delante del primer contrato que podría tener JJ Gabriel. Medios como Sport o Mundo Deportivo han confirmado en el pasado que el primer vínculo contractual del argentino con el Barcelona estuvo estipulado alrededor de los 3 millones de euros. La valoración que se hizo dentro de la cantera del Barcelona en aquel entonces acertó en todos los sentidos sobre lo que ocurriría durante los casi 20 años siguientes. JJ Gabriel no lo superará.

Tanto la FIFA como el Real Madrid y el Barcelona se encuentran atentos a la trama. No son pocas las líneas rojas que pueden pisarse en una operación donde no nos olvidemos que se incluye a un menor de edad. JJ Gabriel negocia, según los medios españoles, con ambas entidades y pretende un sueldo absolutamente rompedor para un jugador con un total de cero minutos en Primera División.

Datos claves

JJ Gabriel pretende un sueldo de un millón de euros en su primer contrato profesional.

pretende un sueldo de en su primer contrato profesional. Cristiano Ronaldo firmó su primer contrato en Sporting de Lisboa por 24.000 euros anuales.

firmó su primer contrato en por anuales. The Times tasó el fichaje de JJ Gabriel entre 10 y 15 millones de euros.