“Fede Valverde no es líder, sigue siendo el joven de años atrás”

El momento de forma del Real Madrid no invita al más amable de los análisis. Para muchos todo pasa por el entrenador, otros apuntan al compromiso de los jugadores y hay quienes piden fichajes para una plantilla en horas bajas. Cada uno tiene su opinión sobre el tema, incluido un Walter Pandiani que señala a Federico Valverde para explicar la falta de jerarquía en las filas de Álvaro Arbeloa.

“El Madrid siempre necesita un líder. Tiene a Fede Valverde como capitán y sigue siendo el joven aquel que vimos hace muchos años…Creo que sigue siendo joven para ser un líder, creo que necesita otro tipo de cosa”, palabras de Pandiani con Josep Pedrerol sobre el momento de forma de los blancos. Es uno de los análisis más aplaudidos de estas fechas en redes sociales de los asistentes al Bernabéu.

Recordemos que en Real Madrid la capitanía no se reparte por elección de los jugadores o del entrenador que en ese momento mande en el club. Todo pasa por la cantidad de temporadas en la plantilla. Quien tenga más irá subiendo en el escalafón. El cambio de era de los últimos años ha hecho que Valverde sea junto a Vinicius, Thibaut Courtois y Dani Carvajal, uno de los capitán del club con la camiseta más pesada del planeta.

Las críticas de Pandiani a su compatriota se unen a una serie de señalamientos a su figura desde hace meses. La mala sintonía que se le intuía con Xabi Alonso, el famoso viaje a Almaty donde habló en rueda de prensa pero no jugó, las palabras de Fede sobre ser lateral derecho…Episodios que muestran el ojo del huracán del que el charrúa busca salir.

Tweet placeholder

Recordemos que Fede cumple esta campaña su temporada número 8 con Real Madrid. Son ya 351 partidos para Valverde, donde aparecen 33 goles, 40 asistencias y ya más de 10 títulos. Ha ganado 2 ediciones de la Champions League con los blancos, 3 ediciones de LaLiga, 3 de la Supercopa de España y hasta 3 del Mundial de Clubes/Intercontinental. A sus 27 años le llega el reto de mandar dentro y fuera del campo.

Publicidad

Publicidad

Valverde ya tuvo que defenderse de críticas por su liderazgo

“Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca. Tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor. En lo personal estoy trabajando para volver a mi mejor nivel”, tuvo que salir a declarar el charrúa tras todos los cuestionamientos alrededor de su figura y su relación con Xabi Alonso.

Pese a todos los rumores de una mala relación con el ya ex DT de los merengues, Valverde hasta la fecha niega los choques que se le adjudican con el capitán de un proyecto que no llegó ni a los 8 meses de vida: “El míster siempre ha estado a mi lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo. No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca”.

Datos claves

Federico Valverde cumple su octava temporada en el club con 351 partidos oficiales disputados.

cumple su octava temporada en el club con oficiales disputados. El futbolista uruguayo de 27 años ha ganado 2 ediciones de la Champions League.

ha ganado de la Champions League. Valverde suma un palmarés de 33 goles, 40 asistencias y más de 10 títulos obtenidos.

Publicidad

Publicidad

ver también “Las puertas de Flamengo están abiertas para Vinicius”