Hansi Flick respaldó a los árbitros tras las acusaciones del Real Madrid: ”Hay que cuidar de ellos”

Hansi Flick aprovechó la conferencia de prensa que brindó este miércoles 5 de febrero, en la previa del encuentro que el Barcelona deberá afrontar con el Valencia por los Cuartos de Final de la Copa del Rey, para marcar su postura ante la polémica que se generó entre el Real Madrid y el cuerpo arbitral tras la visita del equipo de Carlo Ancelotti al Estadio de Cornellá.

“Si soy honesto, no quiero hablar de esto. Pero no es nuestra manera de hacer las cosas. Yo no lo haría”, dijo el alemán sobre el comunicado que envió la directiva de la Casa Blanca a la Real Federación Española de Fútbol, el mismo que publicó en su sitio web oficial y en sus cuentas de redes sociales.

En esa misma línea, Hansi Flick, todo en la previa del choque que se llevará a cabo en Mestalla, agregó que los protagonistas deben proteger al colegiado: ”Cada entrenador y club tiene algunos motivos para decir cosas. Somos humanos y cometemos errores. Y los árbitros tienen un trabajo muy duro y hay que cuidar de ellos, no es fácil la situación que tienen“.

Para cerrar el tema, una vez más, trató de diferenciarse de los modos de Real Madrid: “Creo que lo he dicho. Cuando llegué dije que no hay excusas, quejas ni culpas. No me gusta. Tenemos que ganar nuestros partidos. Hemos perdido algunos, de forma inesperada y es nuestra culpa. Vemos lo que podemos hacer. Estamos cerca, pero no está todo hecho. El domingo es un gran partido y hay que ganarlo, pero antes está el Valencia”.

Barcelona y Valencia se volverán a ver las caras luego del 7 a 1 del pasado 26 de enero

Barcelona volverá a verse las caras con el Valencia luego de la goleada por 7 a 1 que le propinó el pasado 26 de enero en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 21 de LaLiga. No obstante, Hansi Flick dejó en claro que lo que sucederá este jueves 6 de febrero nada tendrá que ver con lo sucedido hace menos de dos semanas.

“Es un partido totalmente diferente al de LaLiga. Vamos a darlo todo. Vamos a presionar. Ellos, presionarán. Todo será distinto. El ambiente, el estadio, la atmósfera…”, explicó el estratega del Blaugrana en la antesala del choque que tendrá lugar en el Estadio de Mestalla por la Copa del Rey.

Asimismo, agregó: “El primer partido que jugamos por LaLiga fue duro, luego jugamos de nuevo. El ambiente fue increíble. Mañana tendremos una gran presión. Es un partido de Copa. No se gana el título, pero se puede perder y no queremos eso“.

