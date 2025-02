Hansi Flick se refirió a la duda de la presencia de Lamine Yamal vs. Atlético de Madrid

El FC Barcelona espera la evolución de la lesión de Lamine Yamal en las próximas horas, para que pueda conformar el once inicial en el primer partido de la Semifinal de la Copa del Rey de este martes 25 de febrero (desde las 21:30 horas CET) contra el Atlético de Madrid en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic.

El joven delantero sufrió un pisotón en su pie derecho que lo dejó herido. De hecho, él mismo mostró en sus cuentas de redes sociales cómo terminó el duelo con Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria (correspondiente a la jornada 25 de LaLiga) con la media toda ensangrentada.

Por esa razón, este lunes 24 Lamine Yamal no pudo entrenarse con el resto de sus compañeros para el choque con el elenco de Diego Simeone. No obstante, Hansi Flick, en rueda de prensa, dejó en claro que, al hablar con el médico del plantel culé, no pierde las esperanzas de poder incluir a su esquema al protagonista en cuestión.

“Habrá que esperar para saber si puede jugar, pero veo la situación positiva por lo que ha dicho el doctor. Y le queremos con nosotros“, expresó el entrenador alemán en el encuentro que tuvo con los periodistas en el auditorio de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Por otro lado, Flick subrayó que la derrota 2 a 1 que padeció con el Atlético de Madrid en diciembre en Montjuic, nada tiene que ver con lo que se jugará por la Copa del Rey: “Es un partido nuevo, empezamos desde el principio. El Atlético es un equipo genial, ha invertido. Tiene a los mejores defensas, atacantes… será un partido duro”.

Hansi Flick señaló la falta de descanso que tendrá para la Champions League en comparación con su rival de los Octavos de Final

Publicidad

Publicidad

La Primeira Liga le permitió al Benfica postergar su partido con el Gil Vicente de la fecha 24 para el 28 de marzo, para que se prepare y llegue descansado a la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League con el FC Barcelona. La noticia, evidentemente, no cayó bien en el cuerpo técnico del conjunto blaugrana.

“Después de lo que he escuchado, el Benfica tiene una semana de descanso. No estamos felices, pero no está en nuestras manos. A veces es difícil hablar con la Federación y LaLiga, lo viví en Alemania. Lo intentaremos gestionar bien“, comentó Hansi Flick, que junto a sus jugadores deberán afrontar el duelo con la Real Sociedad del domingo 2 de marzo antes del compromiso en el Estadio Da Luz del miércoles 5.

ver también Copa del Rey, LaLiga y Champions League: las 6 finales que jugará el Atlético de Madrid en un mes