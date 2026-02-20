Arranca la MLS y Messi tiene 5 récords por batir con Inter Miami

El inicio de una nueva temporada de la MLS los Estados Unidos de Norteamérica se encuentra a la vuelta de la esquina. Todos competirán contra Inter Miami de David Beckham y Lionel Andrés Messi en una campaña marcada por la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. La Pulga tiene por delante un total de cinco récords por delante para seguir historia, viva el certamen.

LAFC será el primer desafío para un equipo que intentará unirse al grupo de bicampeones de la historia de la MLS. Únicamente franquicias como DC United, LA Galaxy o Houston Dynamo lo consiguieron en un pasado donde no existía ni mucho menos la inversión que veremos en la temporada 2026. Tras conseguir la renovación de argentino, se hace vital seguir acompañando su experiencia en Norteamérica con títulos de todo tipo.

El siguiente gran objetivo de Messi pasará por romper el récord de asistencias del Pibe Valderrama en una sola temporada. El cafetero firmó en la década de 1990 un total de 26 pases gol que hasta la fecha no se ha podido batir. Lionel se quedó en 19 a lo largo de su última campaña en el equipo de La Florida. Para ello, tendrá que jugar muchos minutos y tener el acierto de una delantera que se ha reforzado para dicho reto.

En cuanto a goles se refiere, también aparece el nombre de Carlos Vela por delante. El mexicano sigue suponiendo el jugador con más goles en una primera fase de la MLS. 34 para el equipo de Los Ángeles que enfrentará Inter Miami en las próximas horas. Para Messi se trata seguramente de una de las marcas más difíciles, teniendo en cuenta la cantidad que tendrá por delante y los diferentes compromisos con la Selección Argentina que le harán tener que rotar en determinados momentos del campeonato.

Siguiendo con los gritos sagrados, aparece igualmente la posibilidad de romper el récord de mayor aportación de tantos en un equipo de la MLS y en una sola temporada. El récord es de Carlos Vela nuevamente, con 49 en total y en ese 2019 donde el mexicano se convirtió en el activo ofensivo más importante de la historia del certamen. La Pulga, el curso pasado, se quedó en un total de 48.

Messi buscará meter a Inter Miami en el grupo de bicampeones de la MLS: GETTY

Por ultimo pero no menos importante, aparece la posibilidad de ser el jugador más goleador de la temporada por segunda campaña seguida. Un honor que solo tiene figuras del torneo como: Taylor Twellman (2002 y 2005), Jeff Cunningham (2006 y 2009), Preki (1997 y 2003), Chris Wondolowski (2010 y 2012) y B. Wright-Phillips (2014 y 2016). Son los retos que La Pulga asume en una campaña donde por primera vez, Las Garzas defienden el título desde el primer fin de semana.

