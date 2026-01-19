Julián Alvarez podría tener nuevo socio: Atlético de Madrid va por suplente del PSG

Los números de ataque del Atlético de Madrid dejan un escenario claro para Diego Pablo Simeone. Tras las salida de Giacomo Raspadori y Conor Gallagher por sumas cercanas a los 60 millones de euros, desde la capital de España aceleran para darle a Julián Alvarez un nuevo socio de cara a portería. Un actual jugador del PSG aparece en escena.

Kang In Lee sería el elegido por el Cholo y la dirección deportiva para reforzar el equipo en este mercado. Un jugador sin apenas actividad en PSG, ídolo total en Corea del Sur y que podría llegar, según MARCA, en un acuerdo de cesión que veremos si Luis Enrique acepta. El atacante suma apenas 867 minutos por torneos franceses y en la Champions League solo 171. Todas las partes tienen interés de encontrarse.

Todo llega en un contexto de ausencia de goles de Julián Alvarez y donde Atlético Madrid, en lo que vamos de año, apenas ha podido marcar en 4 de sus últimos 70 remates al arco contrario. Solo Alexander Sorloth parece haber crecido en este contexto de dudas y muchos cambios en el mercado. Kang In Lee, querido por un Atlético donde el Cholo no duda que faltan piezas.

“Estamos esperando a que esto avance y lleguen las necesidades de las que hemos hablado. Conor Gallagher hoy habría entrado si lo hubiéramos tenido porque necesitábamos un jugador de esas características, por eso acabamos con Llorente ahí, que cualquier día me dirá que de qué le falta por jugar”,reflexiones del entrenador argentino en rueda de prensa post victoria por 1-0 ante Deportivo Alavés. Todo ello alrededor del panorama general del mercado colchonero.

Kang In Lee, en el radar del Atlético Madrid de Julián Alvarez: GETTY

El coreano Kang In Lee tiene contrato hasta el 2028. Hablamos de una de las grandes apariciones del fútbol de Asia en el último tiempo y de un multicampeón en este PSG que con Luis Enrique ha levantado casi todos los títulos. Se buscan también volantes centrales para un proyecto donde Joao Gomes y Marc Casadó del Barcelona suenan con fuerza.

Simeone defiende a Julián Alvarez

“Jugó un gran partido, como ante el Madrid y en Coruña. Hoy estaba jugando bien. El gol llegará. No me preocupa porque el gol lo tiene. Tiene que seguir trabajando con la estabilidad que tiene en el Atlético. Pronto hablaremos de sus goles”, más reflexiones del argentino alrededor de un Julián Alvarez en horas bajas. El miércoles habrá acción por la Champions ante Galatasaray.

Julián Alvarez no marca desde el pasado 1 de noviembre en LaLiga. Hablamos de su peor racha a nivel de torneos locales desde que pisase Europa. Las sensaciones por el conjunto colchonero pasan por entender que mas pronto que tarde volverá a mojar por todo lo alto. Hasta que llegue dicha fecha, los rojiblancos mueven ficha en el mercado de fichajes.

