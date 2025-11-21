Julián Alvarez y su inesperada reflexión sobre la prueba que hizo en Real Madrid: “Fue hermoso”

Julián Alvarez espera por el regreso de LaLiga tras una Fecha FIFA donde el delantero de la Selección Argentina llegó incluso a ser noticia por una posible baja pensando en los próximos compromisos del conjunto colchonero. A lo largo de las últimas horas, repaso el presente de su carrera e igualmente el momento donde puedo convertirse en activo del Real Madrid. Inesperada reflexión en el aire.

“Se dio la oportunidad de venir unos días a hacer una prueba al Madrid, con 11 años. Estuve un mes en Madrid, jugué incluso un torneo en infantiles. Es semifinales jugamos contra el Barça. Tengo buenos recuerdos de ese momento. Fue hermoso. De estar en un pueblo tan pequeño a poder hacer un viaje así. Mi padre tampoco había bajado. Quedó como una experiencia de las pruebas que hice. Vi en directo las semifinales de Champions ante el Barça. Ahora estamos cómodos y muy felices en el Atlético y en Madrid. Aquí mis padres están más cómodos que en Mánchester”, comentaba con José Ramón De La Morena en una charla en los canales de LaLiga.

Todo ocurrió a lo largo del primer semestre del año 2011. Aquella prueba de Julián Alvarez por la ciudad deportiva de Valdebebas dejó imágenes icónicas con diferentes activos de la plantilla del conjunto merengue e igualmente jugando con una camiseta a la cual he marcado más de cinco goles entre Atlético de Madrid y Manchester City. Diferentes dificultades para trasladar a su familia en dichos tiempos a territorio ibérico negaron cualquier tipo de unión con la Casa Blanca del fútbol.

Pero Julián Alvarez jamás ha terminado de salir del seno del Real Madrid. Su llegada al Mánchester City provocó que el conjunto merengue pusiese más foco en el mercado argentino. Incluso tiene relación directa con el fichaje de Franco Mastantuono desde River Plate meses atrás. A todo esto se le suman pedidos de analistas y aficionados que le ven como la hoja de vida ideal para el ataque del conjunto blanco por estas fechas. De momento, La Araña solo piensa en Atlético de Madrid.

Julián Alvarez se ha convertido en un verdugo común de Real Madrid en estos años:

Es el club que más fuerte ha apostado por sus servicios en Europa. También la entidad que se espera que le blinde en todos los sentidos después de la llegada de un capital extranjero que seguramente supere los más de 1300 millones de euros en cuanto a gasto alrededor del club se refiere. Para Julián Alvarez, que tratarse de un rival supremo en Real Madrid fue algo hermoso.

