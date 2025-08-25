¿Mastantuono pierde un compañero? El jugador del Real Madrid que habló de Last Dance contra Oviedo

Franco Mastantuono tuvo su debut como titular con Real Madrid frente al Real Oviedo como visitante. El argentino firmó cerca de un hora de juego mientras sus compañeros goleaban en un estadio que no visitaban desde hace prácticamente 20 años. Minutos después del pitido final, uno de los miembros de la plantilla de Xabi Alonso dejó en claro que puede que haya sido su último compromiso con la camiseta del conjunto merengue. Equipos de la talla del Real Betis y Villarreal ya han preguntado por sus servicios en este verano.

“Last Dance”, fue lo que publicó en sus redes sociales Dani Ceballos después de la victoria frente a Oviedo. Todo ello acompañado de unos emoticones de manos agradeciendo. El futbolista andaluz supone uno de los centrocampistas que menos minutos ha tenido encima desde el arribo de Xabi Alonso. Termina contrato dentro de apenas 24 meses con entidades de la talla del Betis y Villarreal intentando cuadrar margen salarial para buscar su incorporación. No nos olvidemos que la ventana de traspasos en Europa cerrará en estos días. Ojo con Marsella igual.

Ceballos ha sido uno de los culebrones más importantes del Real Madrid en los últimos meses. Durante la última campaña de Carlo Ancelotti al frente del equipo, se convirtió en una pieza más que habitual tras la salida de Toni Kroos. Muchos esperaban que después de la marcha de Luka Modric sumará galones en una entidad donde en este momento justamente los Mastantuono o Arda Guler le han pasado por encima. Por la Casa Blanca del fútbol se espera que llegue antes del inicio del mes de septiembre una propuesta que roce los 10-15 millones de euros.

“Estoy contento con la plantilla que tenemos, pero hay que estar siempre preparados. No sé lo que va a suceder, pero yo estoy contento con la plantilla”, comentaba el nuevo entrenador de Real Madrid en la conferencia de prensa previa al encuentro sobre la realidad del mercado. Desde 2019 que el conjunto merengue no invertía tanto dinero en incorporaciones. Han sido 180 los millones de euros que la directiva de Florentino Pérez ha puesto en manos de un estratega decidido a terminar con la sequía de títulos en el Bernabéu. Para aceitar la idea no solamente se necesitan caras nuevas, sino desprenderse de los que no contarán para el proyecto.

Veremos si Mastantuono pierde un compañero que ingresó frente al Oviedo sobre el minuto 87. Todo ello en una jornada donde el doblete de Kylian Mbappé y el posterior tanto de Vinicius sirvieron para comenzar de manera inmejorable el campeonato nacional de LaLiga. Los merengues suman 6 unidades sobre 6 y dos porterías a cero que no se veían desde hace prácticamente 3 meses en dicho certamen. Queda todavía una semana de un mercado de fichajes donde Franco podría perder a Dani Ceballos.

Xabi Alonso elogió a Mastantuono

Desde el año 2005 que un futbolista del Real Madrid no debutaba por LaLiga con apenas 18 años. Franco iguala los registros de un Javi García que por dicha época suponía la última gran cara de la cantera en competir por puntos oficiales con tan poca edad en sus piernas. Xabi Alonso en la rueda de prensa posterior a la victoria, dejó en claro que se encuentra más que contento con el rendimiento y adaptación de Mastantuono. “

Ha hecho un muy buen partido. En poco tiempo ha conseguido conectar con el grupo y los compañeros. Se le ve muy integrado en el día a día y en el juego. Nos va a dar mucho, a corto, medio y largo plazo. Es muy joven. Estoy contento de que esté con nosotros. Tiene una gran energía y una gran zurda. Va a seguir mejorando”, marcaba Alonso sobre su pupilo. Mastantuono, cada vez más dentro de un proyecto que de momento comanda con Barcelona LaLiga.

