“Mastantuono es una campaña orquestada contra Lamine Yamal”

Franco Mastantuono o Lamine Yamal. Ese parece ser el debate por estas horas en un fútbol español dividido nuevamente alrededor del Real Madrid o Barcelona. Por portales como Radio MARCA analizaron el debut del futbolista argentino contra Osasuna por LaLiga y dejaron diferentes declaraciones de peso alrededor de todo el boom generado hacia su figura por parte de algunos de los principales medios de comunicación. Se habla de una campaña meramente orquestada contra la figura de la selección española y desde la capital.

“El Madrid necesita mitigar el efecto Lamine Yamal. Mastantuono es lo más cercano que se le acerca a Lamine Yamal en impacto. El madridismo necesita un anti Lamine…Mastantuono es producto de una campaña orquestada por el Real Madrid para calar hondo en el madridismo. Todo a ayudado para sobredimensionar a un jugador al que le queda mucho recorrido y mucho trabajo“, son reflexiones de periodistas como María José Hostalrich o Jorge Segura sobre los primeros compases del argentino. Se ve algo más que un buen rendimiento en el aire.

El debut de Mastantuono ni mucho menos fue algo negativo para dichos periodistas. Aseguran que el argentino dejó diferentes gestos de calidad pero que ni mucho menos consiguió una actuación tan destacada para generar todas las portadas y elogios alrededor de su figura. Se habla de la necesidad de generar un efecto mediático que permita al Real Madrid opacar el crecimiento de un Lamine Yamal que promete guerra en todos los sentidos como en su día lo hiciese Lionel Andrés Messi. Franco es la kriptonita en su ecuación.

Voces como la de Amalio en el programa justifican esto. Este aseguró que el argentino puede darle mucha energía al equipo merengue, pero que ni mucho menos se encuentra ya al mismo nivel que la estrella del Barcelona. Lo mediático, económico y deportivo se unen en su análisis sobre el ex futbolista del River: “A Mastantuono le he visto poco, pero salió contra Osasuna con una autoestima muy alta por las palabras de Xabi Alonso. El Madrid ha pagado mucho por él, es una apuesta del club y si ha pagado tanto es porque lo vale. Lo que hizo el otro día no es para tantos titulares”.

Uno que a lo largo de las últimas horas ha tenido que ver todo tipo de análisis alrededor de su inscripción en Real Madrid. No nos olvidemos que incluso voces puntuales de diferentes estamentos del fútbol español pidieron a la UEFA y a los juzgados analizar si la inscripción de Franco era ilegal. De momento por la ciudad deportiva de Valdebebas no temen alrededor de las consecuencias legales tras no darle una plaza del primer equipo en cuanto a dorsal de camiseta se refiere. A la espera de como termine todo, está claro que ya vivimos un Mastantuono vs. Lamine Yamal en todos los sentidos.

España no duda: hay un nuevo Mastantuono

Justamente por MARCA señalan al equipo de Marcelo Gallardo. Se habla de Juan Bautista Dadín, Delantero nacido en el año 2006 y que ya tiene una cláusula cercana a los 100 millones de euros como la siguiente gran venta que realizará River al fútbol europeo. Se apunta al equipo millonario como una auténtica máquina de generar estrellas e igual como uno de los semilleros más importante que puede encontrar Europa en estas fechas para captar talento.

Dadín, la nueva joya de River que ya suena en Europa: TW

Dadín viene rindiendo de la mano de Marcelo Gallardo en los entrenamientos de un primer equipo donde todos sus goles en reserva no han pasado desapercibidos. Se trata de una de las nuevas joyas de River e igualmente de un apellido que lentamente se hace conocido en Europa después de todo el boom generado alrededor de la figura de Mastantuono.

