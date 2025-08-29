Mbappé amenaza la mejor racha de Cristiano Ronaldo en Real Madrid

Hay un nuevo Kylian Mbappé. El delantero de casi 27 años vive su mejor momento con la camiseta del Real Madrid y después de una primera temporada por el estadio Santiago Bernabéu plagada de cuestionamientos. Si tenemos en cuenta el final de la última temporada y el inicio de esta, vemos cómo el ex Paris Saint Germain se encuentra a únicamente 3 goles de igualar la mejor racha de Cristiano Ronaldo por el conjunto merengue. Con Lionel Andrés Messi la película es distinta.

Y es que Mbappé lleva 7 partidos seguidos marcando en LaLiga. CR7 llegó a 10 en el 2014 y Messi todavía es imposible, pues llegó a 19 en Barcelona. Sus 3 goles ante el Barcelona, dos ante el Celta y Real Sociedad y uno ante Mallorca, Sevilla, Osasuna y Oviedo completan todo. Si le anota al Mallorca este sábado, a la Real Sociedad después de la fecha FIFA y luego al Espanyol de Barcelona en la capital por el 21 de septiembre, Kylian iguala a su ídolo.

Solamente un futbolista llegó a rozar a lo largo de la historia del Real Madrid los números de Cristiano Ronaldo en este apartado. Hay que devolverlos a finales de la década de 1980 para encontrar a Hugo Sánchez como el único delantero que llegó a los 8 partidos seguidos de LaLiga anotando para la Casa Blanca del fútbol. Mbappé vive un momento de gracia que le ha convertido en el líder del proyecto y que después de heredar el dorsal número 10 de Luka Modric parece haber llegado para quedarse. Todos se encuentran encantados con su rendimiento y en tiempos donde tanto se señala Vinicius por el Bernabéu, Kylian no deja de sumar registros.

“Ha recuperado 4 kilos que perdió en el Mundial. De la temporada pasada no te puedo decir mucho porque estaba fuera. Le veo bien, con ganas y contagiando al equipo. Me encanta cuando veo que hace esas vueltas. Sabemos que va a marcar goles, pero cuando conseguimos tener esas distancias nos encontramos, tanto cuando tenemos el balón como cuando lo perdemos. Hoy lo ha hecho muy bien y el otro día también. Seguimos creciendo y viendo lo que tenemos que corregir. Llevamos poco tiempo pero creo que hay sensaciones buenas”, explicaba el propio Xabi Alonso en un rueda de prensa sobre el momento de forma que vive su futbolista. Atrás quedan las dudas del pasado e igualmente diferentes problemas físicos que impidieron verle de la mejor manera posible por los Estados Unidos.

En caso de superar a Cristiano Ronaldo todavía le queda trabajo a Mbappé. Hoy y es que el futbolista que más cantidad de jornadas consecutivas acumula marcando en España nosotros que Lionel Andrés Messi con la camiseta del Barcelona. Lo hizo en un total de 19 partidos seguidos entre el otoño del 2012 y la primavera del año 2013. Solamente el tiempo dirá que ocurre, pero de momento por Real Madrid disfruta finalmente de la versión más estelar de un Kylian que va por su ídolo.

