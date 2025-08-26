El precio que pagará Real Madrid por el retorno de Nico Paz

Fabrizio Romano no dudaba ayer: Nico Paz se encuentra en la órbita del Real Madrid. Seguramente hablaremos de una operación que no tendrá lugar a lo largo de las últimas jornadas de la presente edición del mercado de fichajes. Sí que apunta al verano del 2026 y que tiene todavía algunos pendientes por resolver de cara a conocer cómo será el futuro del futbolista de la Selección Argentina. Como acepta su destino mientras rechazan propuestas de Tottenham cercanas a los 70 millones de euros.

The Athletic confirmaba en las últimas horas que el entorno del futbolista dijo presente en el estadio Santiago Bernabéu durante el encuentro ante Osasuna. Todo esto para intentar negociar que el equipo italiano pueda recibir más dinero del que se tiene pactado con Real Madrid en caso de que de los merengues activen una de las opciones de recompra alrededor del contrato de Nico Paz. A la Casa Blanca del fútbol le costaría entre 9 y 11 millones de euros repatriarle en cualquier momento hasta el verano del año 2027.

La noticia por estas horas pasa por entender que el argentino tiene muchas chances de volver a Real Madrid el verano que viene. No se quiere cortar con su progresión en Italia pese a la ausencia de centrocampistas creativos en las filas de Xabi Alonso. Como y la directiva de Florentino Pérez negocian un acuerdo donde se le pueda entregar más dinero al club de Cesc Fábregas. Entienden que estos han rechazado propuestas absolutamente millonarias por un jugador al cual no podrán disfrutar durante más de 12 o 24 meses. En Valdebebas se le entiende como un crack en potencia.

El propio Real Madrid estaría de acuerdo con intentar incentivar económicamente más al equipo de Nico Paz. Ni mucho menos lo haría con las cifras que se manejan en Inglaterra por estas horas, pero si lo haría por una cantidad superior a esos 11 millones de euros que ambas partes pactan prácticamente 12 meses atrás en el tiempo. La voluntad del jugador es tener una segunda oportunidad más pronto que tarde en la capital española pero no a corto plazo. Quiere intentar meterse en la lista de convocados de Argentina para el Mundial del año 2026 y sabe que necesita minutos para ello. En España esto no está garantizado.

Real Madrid no se olvida del fichaje de Nico Paz: GETTY

“Estoy muy tranquilo y relajado, Nico está muy feliz aquí en Como…Es un jugador de primerísimo nivel”, comentaba el actual entrenador del Como 48 horas atrás. No se espera que el argentino nacido en Tenerife abandone la entidad a corto plazo, más sí que pueda retornar al Real Madrid dentro de 12 meses con la madurez y galones que necesita un fichaje de la Casa Blanca del fútbol. Únicamente un giro de 180° en la voluntad del equipo español haría que pudiéramos verle en la Premier League por estas fechas. En ese caso además no olvidemos, los merengues se llevan la mitad del dinero pagado al Como.

Publicidad

Publicidad

Ataque racista a Vinicius y Mbappé

Las cámaras de Movistar confirmaron nuevos cánticos racistas contra los jugadores de Real Madrid en Oviedo. Hubo gritos alusivos a los gritos de un mono en Asturias. Todavía se espera por el comunicado del equipo de la capital española en lo que supondrá una nueva muestra de la guerra que la entidad mantiene con la intolerancia en el fútbol español.

Nuevo ataque contra Vinicius en España: GETTY

Más allá de sanciones puntuales para los implicados, la realidad es que Oviedo no tiene nada que temer en cuanto a cierre de tribuna se refiere. LaLiga seguramente también denunciará los hechos ocurridos en Asturias, pero no tiene competencias sancionadoras sobre los clubes. Tendrá que entrar la justicia ordinaria en procesos burocráticos ni mucho menos rápidos. Vinicius y Mbappé, victimas de racismo en la segunda jornada del certamen.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Mastantuono pierde un compañero? El jugador del Real Madrid que habló de Last Dance contra Oviedo