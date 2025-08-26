Ancelotti le da la espalda a Real Madrid tres meses después de su emotiva despedida en el Bernabéu

Ni Vinicius, ni Rodrygo, ni Endrick ni Eder Militao. Carlo Ancelotti ha hecho oficial la lista de convocados para los duelos ante Bolivia y Chile en el final de las Eliminatorias. Pese a poder tener una base fuerte de jugadores de su Real Madrid, el italiano apuesta por una plantilla sin miembros del club merengue. Estos son los motivos detrás de cada ausencia. En el Bernabéu su recuerdo se mantiene impoluto.

Empecemos con un Vinicius que viene de marcara y asistir ante Real Oviedo. El crack de Brasil se encuentra suspendido para el partido contra Bolivia y por ende se quieren mirar más jugadores en su posición. Solo un giro de 180 grados hará que no diga presente en el Mundial del año 2026. Para Ancelotti es intocable, aunque debe dar un paso al frente teniendo en cuenta la competencia. En esa Rodrygo, con su futuro apenas claro, también se cae mientras los rumores de una salida de Real Madrid no cesan. Su estado de forma, también vital en la medida.

“A Rodrygo le tengo mucho cariño, ayer jugó muy bien en el Real Madrid. Era el primer partido en mucho tiempo. Ahora tiene tiempo para prepararse bien y volver a la selección. Un criterio muy importante es el aspecto físico. Un jugador que está en la selección debe estar al 100% de su condición física…Si quieren explicaciones pueden llamarme. Rodrygo seguro que tiene mi número y Neymar creo que también”, reflexiones de Ancelotti en la rueda de prensa donde hizo todo oficial. Ahora mismo en Brasil apuestan por ver otros perfiles, pues recordemos que la clasificación se encuentra cerrada hace meses.

Endrick se encuentra todavía saliendo de una lesión y nunca ha sido uno de los favoritos de Carletto. Seguramente tenga minutos en un futuro, pero no olvidemos que se viene de perder el Mundial de Clubes y que apenas tiene entrenamiento en Valdebebas. Por Brasil le entienden como el mayor activo de una nueva generación de talentos que ya empieza a mostrarse con Ancelotti. Se espera que el ex delantero del Palmeiras pueda retornar el sábado ante Mallorca o justamente tras la Fecha FIFA.

Vinicius, fuera de la lista de Ancelotti en Brasil: GETTY

¿Y Militao? Para muchos puede ser otra sorpresa viendo su buen nivel ante Osasuna. Pero hay deseos y pactos de Brasil con Real Madrid detrás. Hablamos de un zaguero que se ha roto dos cruzados en apenas 24 meses. Por el Bernabéu entienden que le sobreexplotaron en la salida de su primera lesión y que esto pudo provocar la segunda. Tendrá muchos minutos con Xabi Alonso y seguramente con Carletto, más no en un rol donde tenga que rendir en cada jornada como titular. Ojo, porque también los apellidos para competir por un lugar de la defensa de Brasil harán difícil que sea inamovible con el italiano. Por esto no habrá merengue en la lista de la CBF ante Chile o Bolivia.

Ancelotti, el mejor en números del Real Madrid

Nadie tiene más títulos como entrenador del Real Madrid en 123 años de historia. Carletto se va con 3 ediciones de la Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. Todo esto en dos etapas y en un total de 353 partidos donde apenas perdió 53. Fueron 250 victorias, noches para el recuerdo y el final de la sequía de Copas de Europa en ese 2014 donde ante Atlético de Madrid en Lisboa empezó a cambiar todo. Ancelotti se fue y la vara es enorme.

Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians), Alexsandro (Lille) Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrizio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Mónaco), Wesley (Roma), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle) Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) Lucas Paquetá (West Ham), Estêvão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham). Son los elegidos por Carletto para medir fuerzas con Bolivia y Chile.

