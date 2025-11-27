Dependencia total: Así estaría este Real Madrid en LaLiga y Champions sin contar los goles de Mbappé

Kylian Mbappé llegó a 22 goles esta temporada. Los cuatro tantos que le anotó al Olympiacos por una nueva jornada de la Champions League confirman la dependencia que Real Madrid tiene alrededor de su estrella. Si quitásemos todos los gritos sagrados que suma en lo que vamos de campaña, así se encontraría el equipo de Xabi Alonso a la espera de la llegada de un mes de diciembre donde se viene Manchester City de Pep Guardiola.

Empecemos por el panorama Champions y donde los goles de Mbappé fueron vitales para derrotar a tanto Olympiacos como Marsella. Sin esos 5 tantos Real Madrid no habría sumado ningún punto en ninguno de dichos compromisos y se encontraría ahora mismo con apenas 6 unidades en la tabla general de la competición. Sería el número 22 en cuanto a la liguilla de la Copa de Europa se refiere y a solamente un par de puestos de encontrarse eliminado de cualquier tipo de fútbol internacional a partir de finales del mes de enero.

La trama no es distinta en LaLiga. No solamente hablamos de un Real Madrid líder sino de un Mbappé qué es el máximo anotador en la presente edición del certamen. Quitando sus goles del equipo de Xabi Alonso, nos daríamos cuenta que los merengues habrían sumado un total de 8 unidades menos hasta la fecha. Una ecuación que les dejaría como cuartos de la clasificación y detrás de los Atlético de Madrid, Villarreal o Barcelona. Kylian vale una cuarta parte de las 32 unidades sumadas hasta la fecha.

“Lo de Mbappé es muy importante. Los goles son lo más fundamental, pero la personalidad, liderazgo e influencia que tiene en el día a día son intangibles para hacer un equipo y crear conexión y unidad. Los goles son el talento natural que tiene”, comentaba Alonso alrededor de una jornada absolutamente histórica para el delantero francés con la camiseta del Real Madrid. Nadie anotaba cuatro tantos con la indumentaria merengue es de los tiempos de Karim Benzema o Cristiano Ronaldo.

Todos estos datos sirven para remarcar que hablamos de uno de los jugadores de la temporada, pero también para reflejar uno de los grandes problemas que tiene este Real Madrid. Mbappé con 22 goles cuadruplica los registros de Vinicius como segundo máximo anotador en cuanto al equipo de Xabi Alonso se refiere hasta la fecha con un total de 5 gritos sagrados. El ex Paris Saint Germain, únicamente por medio de sus piernas, ha anotado el 55% de las anotaciones de un proyecto que ya piensa en Girona y que sin los tantos de su estrella estaría prácticamente a las puertas de una temporada perdida.

Mbappé se culpa de las derrotas del equipo

Todos los medios de comunicación españoles desplazados hasta Grecia le tenían la misma pregunta. Querían saber sus reflexiones alrededor de la dependencia que ha mostrado el equipo de sus goles para sacar adelante los partidos. Mbappé ni mucho menos señala a sus compañeros y más bien se culpa por no haber podido mantener esta enorme racha en choques como Liverpool o frente al Rayo Vallecano y Elche por LaLiga.

“No tienes que decir ‘dependencia’ de mí, sino que soy responsable, porque no hemos ganado y mi trabajo es marcar goles. Eso es lo que tienes que decir, no ‘dependencia’. Kylian no ha marcado y Kylian tiene que marcar”, reflexiones del máximo anotador de lo que vamos de temporada en cuanto a la Champions o LaLiga se refiere. Sin sus goles, la casa blanca habría perdido 14 puntos de los 42 cosechados en todos los frentes.

