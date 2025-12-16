El aviso que le hizo Pellegrini a Deossa pensando en su convocatoria con la Selección Colombia para el Mundial 2026

Bolavip dijo presente en el encuentro entre Rayo Vallecano y Real Betis por LaLiga. Un choque cargado de sudamericanos que luchan por intentar meterse en las respectivas convocatorias de sus selecciones pensando en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA del año 2026. Preguntamos al entrenador de los andaluces, Manuel Pellegrini, sobre la posibilidad de que Nelson Deossa pueda convencer a Néstor Lorenzo en los próximos meses.

“Nelson, como muchos jugadores de Sudamérica, atraviesan un periodo de adaptación y tuvo larga lesión en el tobillo. Ahora trata de agarrar la forma con cosas positivas y otras que le faltan. No es fácil adaptarse de un fútbol a otro. Va a hacer muy buen aporte y ya veremos si lo llama el seleccionador de Colombia o no. Todavía tiene nivel de mejora importante”, reflexiones del entrenador chileno en Bolavip. Tras algunas dolencias físicas en el inicio de su ciclo, ha vuelto a la actividad en Sevilla.

Deossa es uno de los nombres que más expectativa ha generado en cuanto al entorno de la selección en el último tiempo. Su enorme actuación en la última edición del Mundial de Clubes de la FIFA por los Estados Unidos de Norteamérica con Monterrey le valió para llegar a Europa. En Betis ya acumula un total de 13 partidos con una asistencia que espera que más pronto que tarde, le dé para debutar de manera oficial con el combinado cafetero.

Ya incluso en su presentación por Sevilla, el futbolista hablaba de la necesidad de intentar cumplir un sueño. Este pasa por pisar la selección colombiana en la Copa Mundial de la FIFA. Trabaja para ellos desde el día uno: “El sueño de todo jugador es representar a su país y ahora que tenemos la posibilidad de clasificar al Mundial el sueño es ese, poder estar en la convocatoria, poder ir al Mundial, se le hace ilusión a uno”.

Hasta la fecha el ex jugador de Atlético Huila, Junior o Atlético Nacional en Colombia todavía no ha podido debutar de manera oficial de la mano de Néstor Lorenzo. Se metió en el radar de algunas convocatorias sin tener todavía la posibilidad de sumar minutos oficiales en un combinado que se prepara para una zona de grupos cargada de distintos rivales. Pellegrini pide mejora a Deossa y considera que esto puede ser determinante pensando en su entrada en la convocatoria de finales de mayo.

Néstor Lorenzo reconoció que será una lista difícil de armar

En charla con ESPN, el argentino fue consultado por el presente de diferentes nombres como José Enamorado. Todo ello para dar una reflexión a nivel general donde deja en claro que la competencia por meterse en el combinado cafetero de cara a la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA se encuentra por todo lo alto. Deossa no es el único que tendrá que redoblar esfuerzos para decir presente.

“Cuando vemos un jugador, también vemos con quién compite, con Luis Díaz, con Campaz, con Carlos Andrés Gómez, con Carbonero, con Cetré, con Arias…Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno imagina a un jugado en Selección. Para poner a uno hay que sacar a otro porque los cupos son limitados”, reflexiones del seleccionador de Colombia alrededor de una serie de decisiones que entiende generarán todo tipo de especulaciones y reacciones.

