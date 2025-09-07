Jefferson Montero fue noticia luego de que en sus redes sociales asegurara que es posible para él hablar con José Mourinho para que sea DT de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. Pese a las intenciones del ex jugador de la Tri, faltan varios millones para que el portugués llegue a Ecuador.

Mourinho en su último contrato con el Fenerbahce de Turquía cobraba más de 10 millones de dólares al año. Actualmente Sebastián Beccacece cobra cerca de 2.4 millones de dólares al año al mando de la Tri, casi 1/5 parte de lo que cobra el entrenador portugués.

La cifra que cobra el campeón con el Chelsea, Real Madrid, Inter de Milán, Manchester United entre otros lo hace impagable para la Tri. Beccacece mantiene contrato vigente con Ecuador hasta que finalice su participación en la Copa del Mundo.

Sebastián Beccacece también tiene opciones de cambiar de equipo para el segundo semestre del Mundial 2026 tanto en clubes como selecciones, mientras en la Tri también analizarán un cambio de entrenador.

La única vez que Mourinho dirigió a un ecuatoriano fue en el Manchester United de Antonio Valencia 2017. Foto: Getty.

Entre los nombres que se manejan para reemplazar a Beccacece en Ecuador están Guillermo Almada, Luis Zubeldía, Fabián Bustos, Ricardo Gareca. Desde FEF continúan con el respaldo al DT argentino.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Beccacece con Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con Ecuador hasta diciembre de este año y fue extendido por haber clasificado a la Copa del Mundo.

Las estadísticas de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 10 partidos, todos oficiales por Eliminatorias. En este periodo, el entrenador ha conseguido 4 victorias, 6 empates y 1 derrota. Clasificó a ‘La Tri’ al mundial 2 fechas antes del cierre de la clasificatoria.

