Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

Mastantuono, comparado en España con una leyenda del Real Madrid

Desde hace más de 20 años entienden que nadie en Real Madrid consiguió lo de Mastantuono. El camino es largo, pero promete.

Por Lucas Cárdenas Utrilla

Ya comparan a Mastantuono con leyenda del Real Madrid.
© GETTYYa comparan a Mastantuono con leyenda del Real Madrid.

El nombre de Franco Mastantuono ha sido noticia desde el inicio de la temporada en Real Madrid. El argentino llegó al estadio Santiago Bernabéu siendo menor de edad y tuvo que esperar durante 15 días para poder consolidarse como un activo del primer equipo de la plantilla de Xabi Alonso. Pese a disfrutar únicamente de sus primeros meses en la capital española, ya se le compara con un auténtico mito de la historia del equipo que para muchos es el más grande del planeta. Existen puntos comunes que hacen ilusionar a todos por Valdebebas.

Diario MARCA en España elogia la precocidad del argentino para meterse en el once titular del Real Madrid comparándolo con un mito como lo es Raúl González Blanco. Seguramente hablemos del último futbolista que con apenas 17 o 18 años logró colarse como titular en la primera del conjunto merengue. Ocurrió en la década de los años 90 y mientras Jorge Valdano era entrenador. Desde entonces el mítico 7 jamás salió de las noches más importantes hasta el verano del año 2010 y donde José Mourinho con su arribo al Bernabéu cambiaría todo.

“Un caso anormal: Mastantuono, tras los pasos de Raúl…El ex de River no solo ha debutado con apenas 18 años, sino que como el ex capitán, que lo hizo con 17, se instaló también en el once tras su estreno”, dictan desde el medio para dar a entender las comparaciones alrededor de ambas figuras. En esta señalan como Franco, a diferencia de los Vinicius, Rodrygo, Endrick o Fede Valverde, si pudo asentarse desde el primer momento como titular del Real Madrid sin importar su edad o el contexto en el cual llegase al equipo de la capital española. González Blanco era hasta entonces la última gran promesa juvenil que había podido romper con este tipo de paradigmas en una entidad de semejante tamaño.

Hablar del mítico delantero con la 7 en la espalda es comentar historia viva del Real Madrid. Debutó concretamente en 1994 y para empezar una carrera por el equipo de la capital española que tendría 741 batallas oficiales. Sus 323 goles en algún momento le hicieron ser el máximo goleador histórico del club e igualmente sus 115 asistencias muestran el perfil absolutamente polifuncional que tenía como delantero. Mastantuono es comparado con un mito en todos los sentidos que durante su paso por el Bernabéu ganaría un total de 16 títulos entre el panorama nacional e internacional.

Raúl, el crack con el que comparan a Mastantuono en Madrid: GETTY

Raúl, el crack con el que comparan a Mastantuono en Madrid: GETTY

“La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años por aquel entonces. La segunda vez que hablé ya tenía 18, pero era un hombre de 17 años y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid”, suponen reflexiones de Xabi Alonso sobre su nuevo jugador. Un crack en potencia que la Casa Blanca del fútbol no quiso perder a manos de Paris Saint Germain y que solamente unos meses después de desembarcar en España, ya es comparado con el tercer máximo anotador en la historia del Real Madrid Club de Fútbol.

Publicidad
Además de Nico Paz, Real Madrid prepara el fichaje de otro centrocampista: “Xabi Alonso es mi ídolo”

ver también

Además de Nico Paz, Real Madrid prepara el fichaje de otro centrocampista: “Xabi Alonso es mi ídolo”

Real Madrid se suma a los mensajes de condolencias por la muerte de Miguel Ángel Russo

ver también

Real Madrid se suma a los mensajes de condolencias por la muerte de Miguel Ángel Russo

lucas cárdenas utrilla
Lucas Cárdenas Utrilla
Lee también
Mastantuono habló sobre las comparaciones con Lamine: ''Lamentablemente es así''
Europa

Mastantuono habló sobre las comparaciones con Lamine: ''Lamentablemente es así''

El comunicado de Real Madrid por el fallecimiento de Russo
LaLiga

El comunicado de Real Madrid por el fallecimiento de Russo

Tiene de ídolo a Xabi Alonso y llegaría a Real Madrid con Nico Paz
LaLiga

Tiene de ídolo a Xabi Alonso y llegaría a Real Madrid con Nico Paz

Los únicos deportivas que generan más dinero que Messi
MLS

Los únicos deportivas que generan más dinero que Messi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo