La decisión que tomará Real Madrid con Xabi Alonso en caso de nueva derrota en LaLiga

Una victoria en 31 días suma Real Madrid. Tres empates seguidos por LaLiga han hecho que el club pierda el liderato a manos de Barcelona por el torneo local. Una situación inesperada tras la victoria ante los culés en el Clásico. Xabi Alonso es cada vez más cuestionado por el entorno de la entidad y hay medidas claras para la final de esta noche ante Athletic Club de Bilbao. En caso de derrota el panorama se encuentra claro.

Muchos se preguntan si el puesto del vasco corre peligro en caso de caer en San Mamés. El año pasado Athletic Club de Bilbao ya fue un hueso duro de roer para los merengues, pero de momento en portales como Diario MARCA se deja en claro que en caso de caer en el norte de España, Xabi Alonso no será despedido. No hay ultimátum hasta la fecha y si el deseo de reconducir una campaña que después del 2-1 al Barcelona parece haberse descompuesto por completo. Los culés les sacan 4 puntos ahora mismo.

“He vuelto a hablar con el presidente y las conversaciones son muy positivas, en buen tono, queriendo revertir los resultados. Eso es lo que hemos hablado…Estamos donde estamos en la clasificación, en la Liga y en la Champions. Con la exigencia y las críticas convivimos. Tenemos que centrarnos en lo que podemos. Trabajar, mejorar y ganar partidos para luego estar donde queremos estar en abril-mayo, pudiendo disputar todo”, reflexiones de Alonso en la previa del choque para dejar en claro que de momento siente todo el apoyo de la entidad. Los resultados de momento no llegan.

Algo se rompió desde el Clásico. Real Madrid no volvió a ganar en LaLiga, donde igualó como visitante ante Elche, Rayo Vallecano y Girona con peores que mejores sensaciones. Solo el 3-4 ante Olympiakos por la Champions League es motivo de alegría en una entidad que ahora mismo vive filtraciones de todo tipo alrededor de la relación entre su capitán de barco y la plantilla. Xabi Alonso de momento no corre peligro, pero esto va día a día.

Preocupa la relación entre jugadores y Xabi Alonso por Real Madrid: GETTY

La relación del ex DT de Leverkusen con los jugadores es uno de los mayores miedos del entorno del club blanco. Se habla de un vestuario que no comporte sus formas, que ve extensas las sesiones de video que este les pone para preparar los partidos y que no termina e entender los cimientos que Xabi Alonso quiere instalar en Valdebebas. De momento el vasco niega problemas mayores: “Podemos ser más regulares en los saltos de presión o en las vueltas. Eso viene de cuándo tienes un buen feeling. Son las sensaciones que tienes en el campo. Cuando el equipo fluye se tienen más. Queremos llegar a ese punto, es fundamental”.

Real Madrid empieza a pasar la escoba

La plantilla no termina de dar un paso al frente en varios ítems. En cuanto a informaciones de mercado se refiere, se da por hecho que Endrick se irá en enero al Lyon con el objetivo de tener regularidad y encontrar minutos en una campaña de Copa del Mundo. No ha tenido ni siquiera 30 minutos con Xabi Alonso desde que empezó la temporada.

Pero hay más. The Athletic también apunta a nombres que como Fran García en el lateral izquierdo o Dani Ceballos, pueden igualmente despedirse del club en los próximos mercados de pases. Por último, pero no menos importante, se deja en claro que salvo giro de 180 grados, no habrá más charlas para intentar renovar a Vinicius hasta después del Mundial. Termina contrato en 2027 e ESPN Brasil no es ni mucho menos optimista sobre su continuidad tras esa fecha.

