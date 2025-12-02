Es abogado, no pudo retener a Messi en Barcelona y ahora debe negociar con Julián Alvarez para que siga en Atlético de Madrid

Julián Alvarez y Atlético de Madrid se preparan para visitar la ciudad de Barcelona en un partido que no solamente se juega dentro del césped del Camp Nou. El argentino aparece en diferentes medios de comunicación españoles como uno de los grandes sueños de Joan Laporta. El ex delantero de River Plate o Manchester City será observado como nunca esta noche mientras desde el conjunto colchonero se escudan en su último fichaje para intentar brindarle por todo lo alto. El abogado que en su día no dio el visto bueno de la continuidad de Lionel Andrés Messi en Cataluña aparece en escena.

Para muchos el nombre de Mateu Alemany genera las sensaciones encontradas. Se trata de uno de los mejores directores deportivos del fútbol español en todo el siglo XXI. También del hombre encargado de reconstruir Barcelona tras la grave crisis económica que terminó con la salida de Messi en el verano del año 2021. Por la ciudad condal todavía se le recuerda con mucho cariño y llega al Atlético de Madrid después de que Apollo se convirtiese en el accionista mayoritario de la entidad.

Entender el penúltimo título de LaLiga ganado por Barcelona con Xavi Hernández en el banquillo va de la mano de las decisiones de Alemany. Joan Laporta le encomendaba un proyecto donde en primer lugar pretendía que el abogado fuese el principal promotor de la renovación de Messi. Finalmente Mateu no dio el visto bueno teniendo en cuenta las graves consecuencias económicas que esto podría traer para la entidad blaugrana. Fichajes como los de Robert Lewandowski, Raphinha o Julés Koundé parten desde sus medidas en los despachos.

“La marcha de Leo Messi lamentablemente no fue una sorpresa. Era la realidad del momento. La única forma de que se quedara era que el Barça se uniera a algo a lo que nosotros no queríamos unirnos…Decidimos que el club estaba por encima de cualquier otra persona. Hemos perdido mucho comercialmente”, declaraba en su día por LSE Sports Business. Mateu Alemany es la nueva adquisición de Atlético de Madrid para intentar no solamente blindar el futuro de Julián Alvarez, sino igualmente diagramar un proyecto que se espera que crezca como nunca a partir de inversión económica.

Recordemos que el argentino tiene contrato hasta el verano del año 2030. También que no son pocos los interesados en su futuro teniendo en cuenta su rendimiento tanto en Atlético de Madrid como por supuesto él que ya ha demostrado en clubes como Manchester City. En Barcelona se sigue hablando de La Araña mientras el abogado que no dio el visto bueno a la renovación de Messi, o incluso su regreso en el año 2023 según reportes, tiene trabajo de sobra para intentar evitar la que supondría la peor fuga de talento en las filas del Cholo Simeone en varias temporadas.

Cuando Mateu Alemany rechazó al Real Madrid

Florentino Pérez llegaba Real Madrid en el año 2000 y con un equipo campeón de Europa. Se preveía una revolución en todos los sentidos y donde se necesitaba en primer lugar un manager a nivel general de la entidad. Alemany era el elegido por parte del presidente del conjunto blanco. Este prefería quedarse en Mallorca para idear uno de los mayores proyectos del siglo XXI en España de la mano de los Samuel Eto’o y Juan Arango que incluso fue campeón de Copa del Rey. Por esto no llegó al Bernabéu desde sus palabras.

“No fue una decisión fácil. Sé que mi negativa conlleva sus riesgos, pero no dudé un instante en seguir vinculado al Mallorca, tras entrevistarme este fin de semana con el señor Antonio Asensio (propietario del Mallorca)”, desvelaba en pleno año 2000 un abogado que empezaba lentamente a hacerse un hueco en el mundo del fútbol. Valencia, Barcelona, un contrato rechazado por Aston Villa y finalmente su llegada a Atlético de Madrid componen una carrera en los despachos que muchos adjudican a algunos de los mayores éxitos del fútbol español desde el 2000. Ahora va por la renovación de Julián Alvarez.

