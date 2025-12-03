Los tres jugadores que Bayern Múnich rechazó como nuevos compañeros de Luis Díaz: “Fue una decisión acertada”

Bayern Múnich se prepara para un nuevo desafío en esta jornada de miércoles. Se vienen los octavos de final de la Copa de Alemania frente a la Unión Berlín y mientras diferentes directivos del gigante de la Bundesliga aseguran que rechazaron varios fichajes a lo largo del verano. Estos nombres pudieron haber sido compañeros de Luis Díaz al sur de Baviera. De momento por la entidad sacan pecho de no haber avanzado más en dichas operaciones.

Ulli Hoeness, presidente honorario del Bayern de Múnich, habló para SID en las últimas horas y aseguró que Bayern Múnich fue tajante alrededor de los posibles fichajes de Xavi Simons, Bynoe-Gittens y Benjamin Šeško. Se encontraban en la órbita de una entidad donde no nos olvidemos que hasta cuatro jugadores terminan contrato el año que viene y donde se calienta poco a poco un cambio de ciclo en el Allianz Arena. En este momento por la directiva se muestran contentos con sus decisiones: “Tomamos la decisión acertada de no fichar a ninguno de estos futbolistas”.

Hablamos de tres hojas de vida tanto codiciadas como que cambiaron de club a lo largo de las últimos meses. Simmons era pretendido por media Europa tras su expulsión tanto en PSV como en Leipzig. Finalmente Tottenham fue su destino en una operación que superó los 60 millones de euros. Šeško era uno de sus grandes socios al oeste de Alemania y terminaría uniéndose a Manchester United en sumas cercanas a los 76 millones de euros. Chelsea por su parte, se quedó con Bynoe-Gittens desde Dortmund.

Los tres fichajes se daban al mismo tiempo que Bayern Múnich negociaba con Liverpool la incorporación de Luis Díaz. El colombiano fue la gran apuesta del proyecto para reforzar las filas de Vincent Kompany en una decisión tanto acertada desde lo individual como en el impacto colectivo que ha tenido el colombiano en el equipo del belga. Hasta la fecha Lucho suma más goles que cualquiera de los nombres mencionados hasta con un total de 12 gritos sagrados y 6 asistentes a lo largo de 19 presentaciones.

Sesko, uno de los descartes del Bayern para acompañar a Luis Díaz: GETTY

Estos fueron los tres nombres que pudieron acompañar a Luis Díaz en una temporada por Bayern Múnich donde el colombiano intenta encontrar la mayor regularidad posible pensando en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. A su llegada el pasado verano hay que sumarle por supuesto la de Nicolás Jackson desde Chelsea a modo de cesión e igualmente la de Jonathan Tah desde el Leverkusen. Esta última fue gratuita tras el final de su contrato.

Bayern confía en la renovación de Harry Kane

Ulli Hoeness también habló para BILD. No tuvo ni mucho menos miedo en comentar alrededor de la posible renovación de Harry Kane pensando en un verano del año 2027 donde hasta la fecha finaliza el vínculo contractual del futbolista británico. Los rumores de un posible regreso a la Premier de Inglaterra e igualmente sobre un interés de Barcelona pensando en la era post Robert Lewandowski no inquietan de momento al sur de la Bundesliga.

“Kane tiene una cláusula de rescisión hasta finales de enero. Damos por hecho que cumplirá su contrato hasta 2027 y si fuera por nosotros, he oído que él también lo desea, renovaría. Su familia se siente cómoda”, declaró Hoeness de manera tajante. El propio Harry aseguraba en las últimas semanas que se encuentra más que cómodo en el gigante alemán y que ni mucho menos tiene en su cabeza en este momento cambiar de Aires durante los últimos años de su carrera por la élite.

