Trabajos a contrarreloj en el nuevo estadio de Inter Miami para llegar al inicio de la MLS

Inter Miami se alista para el comienzo de la MLS mientras las obras en el Miami Freedom Park ni mucho menos se detienen. Lionel Messi y compañía, a la espera que culminen los trabajados en un recinto donde tendrán finalmente actividad a inicios del mes de abril y ante el Austin. Antes, 4 visitas seguidas en la MLS para el equipo de Javier Mascherano.

Las imágenes desveladas en las redes sociales del club, así como en diferentes portales cercanos a la actualidad del equipo de David Beckham, muestran como en el Miami Freedom Park avanza a buen puerto. Ya hay algunas filas de butacas puestas, buena parte de la infraestructura que recubre el césped está colocada y cada vez más ese render digital presentado hace casi 2 años avanza hacia la realidad. Se corre contra el tiempo.

“Estamos construyendo un estadio que será especial para la ciudad, para nuestra afición y para nuestro Club. Cuando se construye un estadio así, se busca una experiencia para los aficionados y para los jugadores. Estamos pensando en cada detalle de este estadio. Será una experiencia única y estamos deseando dar la bienvenida al público”, reflexiones de Beckham alrededor de un feudo que será el siguiente paso en la expansión del club. Incluso Messi ya renovó su contrato ahí.

5 de abril del 2026 es la fecha donde las 25.000 butacas del Miami Freedom Park deberán llenarse por primera vez. Es el objetivo de los arquitectos e igualmente el pacto que se hizo con una MLS que dio diferentes concesiones al equipo de Messi en cuanto al calendario se refiere. En Estados Unidos ya aguardan por ver a la Pulga ahí.

Así avanzan las obras en el estadio del Inter Miami: GETTY

El propio Messi ha sido tajante sobre lo que significará el nuevo estadio para el club. Más ingresos, impacto mediático y la posibilidad de construir más legada en Las Garzas, lo que está en juego: “Tengo muchísimas ganas de que se inaugure el Miami Freedom Park, de que esté terminado, de que podamos jugar aquí, de que tengamos nuestro propio estadio nuevo y de que la gente pueda disfrutarlo. Jugar en casa en este estadio va a ser espectacular. Va a ser realmente grandioso”.

El camino de Inter Miami en el inicio de la MLS

LAFC el día 22 de febrero marcará el inicio para los hombres de Mascherano. Luego habrá que visitar a Orlando, DC United, Charlotte y New York City antes del estreno del Miami Freedom Park contra Austin. Se hicieron importantes concisiones por parte de la patronal y, por ende, se corre contra el tiempo para que todo llegue de la mejor forma posible al Dia D.

“Nuestra pretemporada ha sido ante equipos que compiten en el alto nivel de Sudamérica, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. Equipos que para nuestra preparación es importante poder enfrentarlos”, últimas reflexiones de Mascherano antes de cerrar la última semana previa a que inicie la defensa del título de la MLS para Inter Miami.

Datos claves

El Miami Freedom Park inaugurará sus 25.000 butacas el próximo 5 de abril del 2026.

inaugurará sus el próximo del 2026. Lionel Messi y su equipo debutarán en el nuevo estadio enfrentando al Austin FC .

y su equipo debutarán en el nuevo estadio enfrentando al . El club de David Beckham jugará cuatro partidos seguidos como visitante antes del estreno oficial.

